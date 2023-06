Keine Übertragung aus dem Ratssaal im Internet

Sollten die Debatten des Remscheider Stadtrats live im Internet übertragen werden?

Remscheid. Nein, findet eine deutliche Mehrheit der Ratsmitglieder, wie nun bei einer Antwort auf eine entsprechende Einwohnerfrage deutlich wurde. OB Burkhard Mast-Weisz (SPD) erinnerte daran, dass dieser Vorschlag bereits vor einigen Jahren keine Zustimmung fand.

„Der Stadtrat ist ein ehrenamtliches Gremium und hat einen besonderen Schutz verdient. Außerdem wäre die technische Umsetzung in unserem Ratssaal schwierig“, erklärte er an die Adresse des Fragestellers. An dieser Einschätzung hat sich offenbar nichts geändert, wie Sven Wolf für die SPD und Markus Kötter für die CDU deutlich machten. „Wir sind keine Berufspolitiker. Und es gibt diverse Möglichkeiten, sich proaktiv zu beteiligen“, so Kötter.

Lesen Sie auch Stadtrat führt Generaldebatte zum Haushalt - und über die Verwaltung Stadtrat führt Generaldebatte zum Haushalt - und über die Verwaltung

So wurde die letzte Zusammenkunft des Rates in den kleinen Sitzungssaal übertragen, um allen Interessierten die Möglichkeit zu geben, die Debatte zu verfolgen. Schließlich stand mit dem Beschluss zum Outlet Center eine wesentliche Weichenstellung für die künftige Stadtentwicklung auf der Tagesordnung. Zu den Befürwortern einer Internet-Übertragung zählte Brigitte Neff-Wetzel (Linke). „Das wäre für die Teilhabe und die Demokratie positiv“, erklärte sie. Remscheid solle dem Vorbild Wuppertals folgen, wo dies für die Bürger längst angeboten wird. -zak-