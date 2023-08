Kein Freibad bis 2026: Adieu-Party steigt

Dennis Halbach öffnet heute zum letzten Mal die Gittertore zum Freibad. Wer ein letztes Mal schwimmen möchte, kann das heute bis 18 Uhr tun. Am Samstag bei der Party ist er auch dabei. Wie es danach für ihn weitergeht, weiß er noch nicht so genau.

Was bei der Feier am Samstag angesagt ist, und wie das Freibad Eschbachtal umgebaut wird.

Remscheid. Die geschwungene Wasserrutsche. Die bunten Fische an der Wand neben den Umkleiden. Der Eschbach, der neben der Liegewiese plätschert. All das wird ab Sonntag Geschichte sein. Denn das Freibad Eschbachtal, wie es heute aussieht, wird es nicht mehr geben. Das älteste Binnenfreibad Deutschlands wird groß umgebaut. Am Samstag können Freibadfans noch einmal in Erinnerungen schwelgen und Abschied nehmen – bei einer Party. Was dort angesagt ist und wann Remscheider im neuen Bad schwimmen können.

Was gibt es am Samstag bei der Abschiedsparty?

Die Freibadtore öffnen sich am Samstag, 2. September, von 13 bis 22 Uhr zum letzten Mal zur Abschiedsparty, das Familienprogramm steigt bis 18 Uhr, danach ist Beachparty angesagt. Für Kinder und Jugendliche gibt es einen Kinderspielbereich mit Hüpfburg und Spielangeboten. Dazu gibt es Musik und ein historisches Kinderkarussell. Der Förderverein ist mit einem Stand vertreten, an dem er historische Fotos aus den 60ern und Pläne des neuen Bads zeigt. Die Beach-Party steigt von 18 bis 22 Uhr, DJ Marcel Filodda & Friend sorgen für Hits aus den 60ern bis heute. Dazu tritt ein Feuerkünstler auf. Natürlich gibt es auch Speisen und Getränke. Der Eintritt gilt als Tageskarte: Erwachsene zahlen 4 Euro, Kinder 2,50 Euro, Kinder unter vier Jahren frei.

Warum wird das Freibad eigentlich umgebaut?

Die Technik aus den 60er Jahren ist veraltet und störanfällig. Die Becken müssen vor jeder Saison aufwendig bearbeitet werden – unter anderem wird jede Fliese einzeln auf Festigkeit abgeklopft. Zudem ist das Freibad immer dabei, wenn der Wasserpegel des Eschbachs steigt – mehrere Überschwemmungen wie vor zwei Jahren haben das Bad schon heimgesucht. Nun soll es moderner und zukunftsfähig gemacht werden.

Was wird gemacht?

Unter anderem werden barrierefreie Zugänge geschaffen; neue Edelstahlbecken eingebaut, die angehoben werden; der Eschbach offengelegt, um das Risiko künftiger Überflutungen zu minimieren; und der Kanal gleichzeitig verlegt. Dazu neue Gebäude samt Photovoltaik, neue Technik.

Wann öffnet das Freibad Eschbachtal in Remscheid wieder?

2026. Das ist jedenfalls der aktuelle Plan – wenn nichts dazwischenkommt. Bereits im September starten die ersten Vorarbeiten, die Bagger sollen im Frühjahr anrollen.

Und werden dann auch die Preise höher?

Das weiß man noch nicht. „Darüber müssen wir uns erst noch Gedanken machen“, sagt Sportamtsleiter Martin Sternkopf. „Meine Vorgabe war immer: ,Das Bad der kleinen Preise‘. Auch der Eintritt im neuen Freibad soll bezahlbar bleiben.“ Denn dieses sei Bestandteil der Daseinsvorsorge.

Wird es im neuen Freibad wieder Konzerte und Aktionen geben?

Ja. Der Förderverein will für das neue Freibad eine Waldbühne stiften, die dauerhaft im Bad stehen bleiben soll – so entfällt auch der aufwendige Auf- und Abbau. Der Förderverein sieht sich am Ziel von jahrzehntelanger Arbeit: „Erst haben wir dafür gekämpft, dass das Freibad nicht geschlossen wurde und dann, dass der Umbau kommt“, sagt der Vorsitzende Stefan Grote.

Wo kommt das Personal her?