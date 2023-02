Kaum Ausfälle: Die Lenneper Jecken feiern friedlich

Hardtpark wurde wieder zum Treffpunkt vieler Jugendlicher: Anwohner sauer über Lärm und Wildpinkler.

Von Axel Richter

Remscheid. Der erste sturztrunkene Teenager taumelte dem Kommunalen Ordnungsdienst bereits kurz nach Beginn des Rosenmontagszuges entgegen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Von ihm abgesehen bekamen die Ärzte des Gesundheitsamtes und die Teams vom Kommunalen Ordnungsdienst wenig zu tun und das eigens eingerichtete Dreibettzimmer im Deutschen Röntgen-Museum blieb lange unbelegt.

Wie zuletzt 2020 hatten Ordnungs- und Gesundheitsamt dort ihre Auffangstation für Alkoholleichen aufgeschlagen. Doch dieses Mal kamen nur wenige auf den drei Pritschen zu liegen.

Lediglich zwei Mädchen (15 und 16 Jahre alt) holten die Teams von der Straße – beide mit 0,9 Promille Alkohol im Blut. Zum Vergleich: 2019 waren es 20 Minderjährige gewesen, die die städtischen Mitarbeiter hernach den mehr oder minder peinlich berührten Eltern übergaben.

In sieben Teams waren die Ordnungshüter im Getümmel der Jecken unterwegs. Die Begegnungen zwischen den Uniformierten und den Feiernden verliefen überwiegend friedlich. Auch als Polizei und Ordnungsamt den Hardtpark gegen 19.30 Uhr vom Technischen Hilfswerk ausleuchten ließen und die Party beendeten. Laut Polizei kam es dabei lediglich zu kleineren Rangeleien.

Lesen Sie auch Karnevalszug kehrt im Triumph zurück Karnevalszug kehrt im Triumph zurück

Der Park am Rande der Altstadt war wieder zum Treffpunkt derer geworden, die schon aus Altersgründen keinen Platz in einer der Altstadtkneipen gefunden hatten. Für viele Anwohner bleibt die Party an Rosenmontag ein wiederkehrendes Ärgernis. In jedem Jahr müssen sie erleben, wie Verkleidete sich in ihren Gärten erleichtern. In diesem Jahr hatten die Partymacher dort zudem Lautsprecher aufgestellt, um den Park zu beschallen. Und zwar extrem laut. Bereits gegen 18 Uhr riefen die ersten Anwohner deshalb bei Stadt und Polizei an. Drei Wildpinkler handelten sich bis dahin ein Bußgeld ein. In vielen Fällen beließen es die Beamten indes bei Ermahnungen.

Am heutigen Veilchendienstag dürften die Technischen Betriebe dort noch Einiges zu tun bekommen. Den Zugweg reinigen sie wie immer unmittelbar nach dem letzten Teilnehmer und steckten in die Tonne, was die Jecken hinterlassen hatten: Kleine Glasflaschen vor allem, Plastiktütchen, die ihrer Gummibärchen beraubt waren und plattgetretene Kamelle.