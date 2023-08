Karneval: Auch 2024 entfallen die Partys

Das Weinfest wird auch im nächsten Jahr gefeiert – mit neuem Ticketverkauf.

Remscheid. Für die Freunde närrischen Frohsinns hat Gunther Brockmann eine Hiobsbotschaft: Auch 2024 wird es keinen Trubel im Lenneper Festzelt geben – weder an Altweiberfastnacht noch an den übrigen Festtagen. Als Grund führt der Vorsitzende der Lenneper Karnevalsgesellschaft (LKG) zwei Aspekte an. „Uns fehlt ein Zeltwirt. Außerdem ist die Veranstaltungsfläche alles andere als ideal. Gerade die Wasserversorgung können wir nur mit viel Mühe herstellen“, spielt er auf die Bedingungen am Lenneper Bahnhof an, die er als „schwierig“ bezeichnet.

Die Robert-Schumacher-Straße ist seit fünf Jahren Schauplatz der Zeltpartys unter der Regie der LKG, die wegen des einst geplanten Designer-Outlet-Centers eine neue Partymeile erhielt. Der Jahnplatz hatte als Treffpunkt ausgedient. 2020 gingen am Lenneper Bahnhof aber letztmals die Feten, unter anderem mit Schlagergröße Mickie Krause, über die Bühne. Dann folgten die Pandemie und eine Zeit der Kontaktsperren. Volksfeste waren strengstens untersagt.

„Der Zuspruch, den wir bei der Veranstaltung erhalten haben, war um ein Vielfaches größer.“

Brockmann weiß: Je länger die Tradition gebrochen ist, umso schwieriger wird es, das Publikum zurückzugewinnen. So mag auch das wirtschaftliche Risiko ein Faktor bei der schwierigen Suche nach einem Zeltwirt sein. Überdies machte mehrfach Sturm einen Strich durch die Rechnung der Karnevalisten. 2017 und 2020 fielen Veranstaltungen kurzfristig aus. So wird es also kein Festzelt an den tollen Tagen geben, wohl aber einen Rosenmontagszug. „Er wird größer als in diesem Jahr“, kündigt Gunther Brockmann an.

Finanziert wird das Spektakel mit den Einnahmen aus dem Weinfest, das am vergangenen Wochenende trotz schwieriger Wetterbedingungen zum Erfolg wurde. An den Abenden waren Tausende in der Altstadt unterwegs. Lediglich am Sonntag fiel der Treff buchstäblich ins Wasser. Die Winzer blieben weitgehend unter sich, obwohl beim Schlussakkord der dreitägigen Feier alle willkommen waren – ein Ticketvorverkauf hatte es nur für den Freitag- und für den Samstagabend gegeben.

Hierfür kündigt der Vorsitzende für das kommende Jahr eine Änderung an. Statt eines zentralen Ticketverkaufs unter der Regie der LKG sollen zeitgleich mehrere Anlaufstellen dafür öffnen. Brockmann zeigt sich neugierig, ob das funktioniert. „Dann wird es vermutlich sechs kleine Schlangen geben, statt einer großen.“ Enttäuschungen seien daher genauso wie bisher nicht ausgeschlossen – bei jenen, die kein Ticket ergattern können. Dies hatte zu Unmut gesorgt, der zuletzt in den bekannten Internet-Gesprächsforen zum Ausdruck kam.

Dabei wird es auch 2024 bei dem Grundsatz bleiben: 2800 Gäste sind pro Abend zugelassen. Ein Drittel der Karten erhalten die Winzer, die damit ihre Stammkunden ausstatten. Ein Drittel bekommen Sponsoren und Helfer der LKG. Das restliche Drittel gelangt in den freien Verkauf, wobei Brockmann auf den Handel im Internet verzichtet. Er setzt auf analog, statt digital. „Dafür ist unsere Veranstaltung doch zu klein“, erklärt er und verhehlt nicht, dass hinter dem Fest eine Menge Arbeit steckt.

Es sei zum einen ärgerlich, dass er dafür auch noch von einer bestimmten Gruppe an den Pranger gestellt wird. „Es handelt sich aber um vielleicht 20 oder 30 Leute auf Facebook. Der Zuspruch, den wir bei der Veranstaltung erhalten haben, war um ein Vielfaches größer.“ So werde es auch 2024 wieder den Winzertreff geben. „Nach dem Fest ist vor dem Fest.“