Park Food Festival: Alle hoffen auf den Sonntag

Von Lachsburger über Wild bis hin zu spanischen Spezialitäten: Großes Angebot im Stadtpark Remscheid. Sonntag sind die Stände von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Remscheid. Monatelang strahlte die Sonne vom Himmel, so viele Menschen sehnen den Regen herbei - nun verregnet es ausgerechnet das Park Food Festival im Stadtpark. Zum Auftakt am Freitag und Samstag jedenfalls fiel die Veranstaltung weitgehend ins Wasser. Jetzt hoffen alle darauf, dass am Sonntag wie vorhergesagt die Sonne vorkommt.

Denn das Angebot im Stadtpark kann sich sehen und schmecken lassen. Burger, italienische und spanische Spezialitäten, Wild in diversen Variationen - „das Angebot ist super“, befanden die Besucher, die sich in den Regen gewagt hatten. Zumindest einige Hartgesottene saßen auf den Bänken und ließen sich die Stimmung nicht vermiesen, ganz im Gegenteil.

Auch Organisator Markus Kärst hofft nun darauf, dass der Sonntag alles rausholt, „damit wir wenigstens die Standgebühren wieder reinkriegen“. Für die unterschiedlichsten Geschmäcker hat er Stände in den Stadtpark geholt. Vom Burger bis zur Pizza, von holländischen Pommes bis zum vietnamesischen Dessert.

Diejenigen, die trotz des durchwachsenen Wetters gekommen waren, ließen es sich schmecken - so mancher nahm schwer bepackt die unterschiedlichsten Spezialitäten auch noch mit nach Hause.

Park Food Festival Sonntag, 12-18 Uhr, Stadtpark Remscheid Eintritt frei

Für Markus Kärst stand schon vorher fest, dass es sein letztes Park Food Festival sein wird. Seit 2016 veranstaltete Kärst insgesamt elf Festivals – im besonderen Ambiente der Grünanlage. In Spitzenzeiten fuhren über 35 Trucks vor, in denen Kochteams Speisen zubereiteten. Nun sind es 26 Teilnehmer. „Viele Anbieter haben während Corona aufgegeben und machen jetzt etwas ganz anderes. Andere konzentrieren sich auf das Catering“, berichtet Markus Kärst.

Jetzt sei der Zeitpunkt gekommen sieht, die Reißleine zu ziehen. „Denn ich will kein Park Food Festival mit drei Bratwurstbuden für Tausende Besucher.“ Weitere Faktoren seien Kostensteigerungen und die schwindende Bereitschaft von Sponsoren, das Ereignis finanziell zu unterstützen.

Die Entscheidung sei ihm sehr schwergefallen, hebt Kärst hervor. Denn gerade im Stadtpark als Ort für Events sieht er großes Potenzial. „Und wer weiß? Vielleicht ergeben sich ja neue Ideen.“ Streetfood allein sei für ihn aber keine Basis mehr, den beträchtlichen organisatorischen Aufwand zu betreiben.

+ Auch Vegetarier kommen auf ihre Kosten. © Michael Schütz

Veranstalter macht sich Sorgen um Restaurants

Für den Abschied verspricht er eine breite Palette unterschiedlicher Köstlichkeiten, wobei auch Lokalmatadore mitmischen: zum Beispiel das Restaurant Andalucia, das spanische Tapas mitbringt, oder das Team vom Schützenhaus, das Wein ausschenkt. Auch die Remscheider Schausteller-Familie Schmidt ist am Start und verkauft Süßigkeiten, während es von der Knallfabrik Cocktails gibt. Markus Kärst und seine Mitarbeiter der Gaststätte Kromberg bereiten „Stremellachs aus der Dampflok“ zu. So dürfte also erneut für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Dass dafür angesichts hoher Inflation und explodierender Energiekosten der Euro nicht mehr so locker sitzt, glaubt Kärst nicht. Diskussionen über die Preise, die etwa für einen Burger verlangt werden, habe es immer schon gegeben. „Mehr Sorgen mache ich mir um die Restaurants.“ Sie müssten enorme Kostensteigerungen an die Kunden weitergeben. „Gänse werden in der nächsten Saison im Einkauf doppelt so teuer sein wie im vergangenen Jahr.“ Da stelle sich die Frage, ob es überhaupt noch Sinn mache, die Geflügelspezialität anzubieten. -zak/deki-