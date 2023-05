Kabarettist Konrad Beikircher frotzelt in der Klosterkirche

Publikum sang mit Konrad Beikircher.

Von Sabine Naber

Remscheid. Mit „Das rheinische Universum“ hat Konrad Beikircher wie gewohnt sein neues Programm überschrieben. Als er aber am Donnerstagabend auf die Bühne in der Lenneper Klosterkirche trat, erklärte er gleich, dass er es auch „Mein kleines Testament – und dat janz ohne Notar“ hätte nennen können.

Denn als gebürtiger Südtiroler lebt er immerhin schon 58 Jahre in seiner Wahlheimat Bonn. Er könne also vom Schicksal der Menschen, die wie er selbst von anderswo hergekommen seien, erzählen. „Wir Imis stehen alle vor der Frage, ob man zurückgehen sollte, wenn man fünf oder vielleicht noch zehn Meter auf der Zielgeraden vor sich hat. Denn wir denken, och wie wor dat schön. Da, wo damals die Sonne wärmer schien. War ja gar nicht so, aber wir waren positiver“, ist er überzeugt.

Konrad Beikircher, einem Meister der Abschweifung, fiel eine posthume Tätigkeit für Kardinal Woelki ein: „Falls der mal nicht mehr sein sollte, schlage ich ihn als Schutzpatron für Demenz vor. Denn wenn er irgendwas kann, dann vergessen“, frotzelte Beikircher. Und nennt Woelki zugleich den Begründer der „Last Generation“, weil er der erste gewesen sei, der sich festgeklebt hätte: „Und der klebt ja immer noch.“

Vom Rheinland kannte er eigentlich nur ein Lied

Als ehemaliger Katholik – wegen „dem Meißner mit seinem Protestantenhass“ sei er aus der Kirche ausgetreten – habe er immer noch den Satz seines Vaters im Kopf, der überzeugt war, dass es ein armseliger Gott sein müsse, wenn er zwischen Katholiken und Protestanten unterscheidet. Mit dem meist zitierten Satz im Rheinland: „Wo wor ma dran“, widmete er sich der Zeit, als er 1965 in München in den Rheingold-Zug gestiegen und nach Bonn gefahren war. „Vom Rheinland wusste ich nichts. Kannte nur das Lied, das unsere Erzieherin im Kindergarten, die von hier kam, immer mit uns sang, wenn sie gute Laune hatte“, erzählt Beikircher und singt die erste Strophe von „Wer soll das bezahlen, wer hat das bestellt“. Das Publikum in der nicht ganz ausverkauften Klosterkirche stimmte gut gelaunt mit ein.