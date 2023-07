Herr Schüller, wie ist das Leben hinter Gittern?

Andreas Schüller ist Leiter der Justizvollzugsanstalt. Ein Gespräch über Mitarbeiter, Nachbarn, Insassen und den Streit um mehr Lohn für Häftlinge.

Remscheid. Seit etwas mehr als einem Jahr steht der Kölner Andreas Schüller an der Spitze der Justizvollzugsanstalt (JVA) Remscheid. Damit hat er nach eigenen Worten seinen Traumjob gefunden. Doch nicht jeder mag wie er mit eingesperrten Straftätern arbeiten. Und viele, die sich für den Vollzugsdienst bewerben, kann der JVA-Leiter nicht gebrauchen.

Herr Schüller, wie gefällt Ihnen denn nach mehr als einem Jahr das Leben hinter Gittern?

Andreas Schüller: Fantastisch. Ich kann mir keinen schöneren Beruf vorstellen. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich viel früher in den Justizvollzug gegangen.

Das klingt ja geradezu euphorisch. Was macht Ihre Arbeit in der Justizvollzugsanstalt Remscheid denn so besonders?

Schüller: Die Vielfalt meiner Tätigkeit. Ich bin von Hause Jurist. Auch hier muss ich mich mit Rechtsfragen natürlich auskennen, aber mit Theorie brauche ich den Menschen nicht zu kommen. Keiner, der hier arbeitet, sitzt in seinem Elfenbeinturm, sondern arbeitet mit Menschen zusammen, die randständig sozialisiert worden sind. Das ist nicht immer lustig, aber auch unglaublich spannend und manchmal auch von Erfolg gekrönt.

Der Arbeitsplatz Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könnte allerdings etwas moderner sein, oder?

Schüller: Das ist richtig. Das Hafthaus ist von 1906 und in Teilen abgängig. Es muss saniert werden. Aber die Struktur im Inneren ist zugleich einzigartig. Die in Kreuzform angelegten Gefängnisflügel sind offen. Es gibt zwischen den Abteilungen keine Abtrennungen wie in anderen Haftanstalten. Die Kollegen hören jedes laute Wort, bevor es zum Beispiel zu einer Eskalation kommt. Die Offenheit schafft also ganz viel Sicherheit.

Sie rühren tüchtig die Werbetrommel. Dennoch haben Sie Nachwuchsprobleme im Justizvollzugsdienst. Wie viele Mitarbeiter fehlen Ihnen aktuell?

Schüller: Wir haben insgesamt 350 Mitarbeiterstellen in allen Bereichen. Darunter sind 241 Stellen im Vollzugsdienst. Aktuell sind neun Stellen unbesetzt.

Das klingt aber doch noch harmlos.

Schüller: Wir haben die Lücken in der Tat ein Stück weit schließen können. Aktuell fehlen uns vor allem Mitarbeiter im Krankenpflegebereich. Krankenpfleger nehmen wir deshalb mit doppelter Kusshand.

An Krankenpflege denken vermutlich die wenigsten, wenn sie an Knast denken. Sondern eher an Zelle aufschließen, Zelle zuschließen, Anweisungen geben. Was gehört noch dazu?

Schüller: Es ist viel mehr als das. Natürlich geben die Vollzugsbeamten die Regeln vor und müssen bei der Einhaltung selbst Vorbild sein. Sie sind aber auch erster Ansprechpartner für die Insassen. Stellen Sie sich vor, ein Gefangener hat am Telefon erfahren, dass sich seine Frau von ihm trennen will. Dann ist der Vollzugsbeamte oft der Erste, der davon erfährt. Sie müssen also die Sorgen und Nöte kennen. Sie müssen aber auch die nötige Distanz wahren. Denn es kann sein, dass Sie am nächsten Tag die Zelle des Mannes umkrempeln müssen, weil es um Drogen geht. Es ist also ein anstrengender, manchmal auch gefährlicher Beruf. Wobei es im Alltag selten gefährlich wird. Allerdings müssen Sie immer wissen, wen Sie vor sich haben.

Wen können Sie im Vollzug gebrauchen?

Schüller: Menschen mit Empathie.

Und wen nicht?

Schüller: Den Typ Türsteher von den Kölner Ringen.

Sie meinen die in den Clubs und Diskotheken?

Schüller: Ja. Natürlich kommt es in einem Gefängnis auch zu Situationen, in denen unmittelbarer Zwang angewendet werden muss. Das ist aber alles andere als Alltag. Sehen Sie, die Leute, die hier sitzen, sind für das, was sie gemacht haben, von einem Gericht bestraft worden. Wir im Vollzug sind nicht dazu da, sie noch einmal zu bestrafen. Im Gegenteil: Wer sich hier an die Regeln hält, darf mit Recht erwarten, dass wir ihn auf ein Leben vorbereiten, in dem er keine weiteren Straftaten begeht.

Sie laden monatlich zu Auswahlverfahren ein. Wie viele Bewerber fallen durch?

Schüller: Viele. Wir laden jedes Mal zwischen 18 und 20 Bewerber ein. Wenn es gut läuft, bleiben am Ende vier oder fünf Bewerber übrig. Manchmal ist es auch keiner. Wir müssen aufpassen, dass wir die richtigen Leute bekommen. Entscheidend ist immer die Motivation. Letztens erklärte einer, er wolle mehr Action haben. Wir haben ihn nicht genommen. Wir sind nämlich froh, wenn keine Action ist.

Gibt es idealtypische Bewerber für die Aufgabe?

Schüller: Wir haben Mitarbeiter mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Wer zum Beispiel einmal einen Discounter in einem Brennpunktbereich geführt hat, weiß, wie er mit zum Teil schwierigen Menschen umgehen muss. Das Gleiche gilt aber auch für einen Stewart, der früher bei einer Airline geflogen ist. Der weiß, Menschen zu beruhigen und Konflikte auch abzufedern.

Stichwort Konflikte: Haben Sie eigentlich auch Russen und Ukrainer in Ihrer JVA?

Schüller: Ja. Wir nehmen den Krieg jedoch nicht als Thema zwischen ihnen wahr. Gott sei Dank.

Die Lüttringhauser mögen ihre JVA. Deutlich wird das spätestens beim alljährlichen Weihnachtsbasar, wenn die Menschen vor dem Tor Schlange stehen.

Dazu: Basar hinter Gittern: 800 Besucher in der JVA Lüttringhausen

Schüller: Ja, im letzten Jahr sind dabei 20.000 Euro umgesetzt worden.

Die Dinge, die dort verkauft werden, produzieren die Häftlinge in Ihren Werkstätten. Nun fordert das Bundesverfassungsgericht, dass Sie den Männern einen höheren Mindestlohn zahlen. Wie stehen Sie dazu?

Schüller: Ich bin ein Stück weit hin und her gerissen. Auf der einen Seite verdienen die Gefangenen natürlich wenig. Dazu muss man wissen, dass ja schon ein Teil des Lohnes einbehalten wird, um etwa die erste Zeit nach Haft ohne Sozialleistungen überbrücken zu können. Wenn Sie dann noch Schulden tilgen wollen, wird es schwierig. Da sind die durchschnittlich 15 Euro am Tag natürlich wenig. Auf der anderen Seite zahlt hier keiner Miete, alle Grundbedürfnisse sind gestillt, und ein Haftplatz kostet den Steuerzahler an jedem Tag viel Geld.

Andreas Schüller, Leiter der JVA Lüttringhausen

Andreas Schüller (52) studierte Rechtswissenschaften und war elf Jahre als Rechtsanwalt tätig, bevor er in den Vollzug und Verwaltungsdienst wechselte. Im Juni 2019 wurde er Leiter der Justizvollzugsanstalt Geldern. 2022 löste er Katja Grafweg an der Spitze der JVA Remscheid ab. Schüller ist verheiratet und hat drei Kinder.

Fakten zur JVA Lüttringhausen

In der JVA Remscheid-Lüttringhausen arbeiten annähernd 350 Menschen, etwa 60 in der Verwaltung, der Rest im allgemeinen Vollzug und im Werksdienst. Zusammen kümmern sie sich um etwa 400 Gefangene im geschlossenen und rund 250 Insassen im offenen Vollzug.