Jugendliche sehen Ausbildungschance

Zum dritten Mal veranstaltete die Bergische Industrie- und Handelskammer einen Orientierungstag.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Noch immer sind für das kommende Ausbildungsjahr in Remscheid über 100 Stellen zu vergeben. Während die einen nach einem Arbeitsplatz suchen, benötigen die anderen händeringend neue Fachkräfte. Grund genug also, eine Veranstaltung wahrzunehmen, die sich zum Ziel setzt, beide Seiten zusammenzubringen. Die Bergische Industrie- und Handelskammer (IHK) nahm sich dem am Montag an – und lud zum „Tag der Ausbildungschance“ in die Aula der Albert-Einstein Gesamtschule (AES).

Die IHK hatte im Vorfeld auf beidseitiges Interesse gehofft. Enttäuscht werden sollten die Organisatoren während des gesamten Nachmittags nicht. Zu den 19 präsenten Unternehmen gesellten sich bereits in der ersten Viertelstunde viele Jugendliche: „Schon kurz nach Beginn der Veranstaltung waren über 50 Ausbildungssuchende da“, freute sich Carmen Bartl-Zorn, Geschäftsführerin des Bereiches Aus- und Weiterbildung bei der IHK. Ihrer Meinung nach bestätigte das Interesse die Resonanz der letzten Jahre.

„In dieser Größe haben wir das jetzt zum dritten Mal gemacht“, sagte Bartl-Zorn. Sie betonte nachträglich die Wichtigkeit der Veranstaltung, die schon in den zurückliegenden Jahren so manches Unternehmen mit Bewerbern auf einen freien Ausbildungsplatz zusammengebracht habe. Die Anziehungskraft hänge mit der direkten und unkomplizierten Kontaktaufnahme zusammen: „Es ist sehr niederschwellig. Springt der Funke zwischen beiden Seiten über, werden meist direkt Bewerbungsgespräche oder Praktika ausgemacht“, weiß die Geschäftsführerin.

Gerade deshalb ließen sich einige Firmen der Region diese Chance nicht entgehen. Sowohl kaufmännische als auch handwerkliche Berufe wurden präsentiert und mit persönlichen Gesprächen sowie Informationsflyern vorgestellt. Mit dabei waren zum Beispiel der Remscheider Werkzeughersteller Gedore, der diverse Mechanikerberufe vorstellte, die Technischen Betriebe Solingen mit dem Ausbildungsberuf eines Bauzeichners oder die Firma Kolb aus Wuppertal, die den Tätigkeitsbereich eines Kaufmanns für Groß- und Außenhandelsmanagement beschrieb. Für Carmen Bartl-Zorn eine Win-Win-Situation: „Unser Motto ‚Abflug in Ausbildung‘ ist dahingehend erfolgreich, dass Möglichkeiten an einem Ort gebündelt und auch zahlreich wahrgenommen werden“, sagt Bartl-Zorn und lässt nicht unerwähnt, dass gerade ein solches Angebot lokale Arbeitskräfte in Traditionsunternehmen des Bergischen Landes locken kann.

„Wie gemacht“ sei ein solcher Nachmittag gleich für zwei Gruppen. Zum einen für diejenigen, die eine Orientierung im Berufsleben suchen, aber zum anderen auch für die jungen Menschen, die schon genaue Vorstellungen haben: „Hier kann man sich schließlich direkt beim Wunscharbeitgeber mit Bewerbungsmappe vorstellen“, so Bartl-Zorn.

Deshalb fühlten sich auch Cedric Ehlke (17), Brian Walter (17) und Julian Clauberg (16) direkt gut in der AES aufgehoben. „Das Handwerk wäre eigentlich ideal“ sagten Brian und Julian unisono. Cedric hingegen interessierte sich eher für den kaufmännischen Bereich: „Es ist echt ein großer Vorteil, dass man sich hier einfach umgucken kann.“ Die Resonanz lässt somit hoffen, dass einige der über 100 freien Stellen besetzt werden können.

Organisatoren

Die Kommunale Koordinierungsstelle Schule und Beruf, die Jugendberufsagentur, die Handwerkskammer Düsseldorf und die Kreishandwerkerschaft Remscheid halfen bei der Organisation.