Jüdisches Denkmal soll vor dem Pferdestall stehen

So könnte das 4,80 Meter hohe Aussöhnungs-Denkmal von dem verstorbenen Israeli Gad Frank vor dem Pferdestall auf dem Polizeihof am Quimperplatz aussehen.

Der Verein Gedenk- und Bildungsstätte sucht einen würdigen Standort für das letzte Vermächtnis des Bildhauers Gad Frank.

Remscheid. Abneigung, gar Hass auf die Deutschen hatten sich bei Gad Frank über Jahrzehnte tief eingebrannt. Im hohen Alter versöhnte sich der Jude mit seiner Heimatstadt Remscheid. Dies verdankte Frank dem Verein Gedenkstätte Pferdestall, der Brücken baute. „Ich habe im heutigen Deutschland normale, liebevolle und respektvolle Menschen gefunden“, freute sich Frank, in den Pferdestall-Unterstützern Vermittler einer „gesunden, humanen Lebenstheorie gefunden zu haben“.

+ Sucht Sponsoren: Hans Heinz Schumacher. © Roland Keusch

Das letzte Vermächtnis des Bildhauers soll nun nach seinem Tod Ende Dezember 2022 im israelischen Kibbuz Yiftah als bleibende Erinnerung eine würdige Stätte finden. Die Statue, die der 92-jährige Frank als Modell hinterließ, könnte im Hof der Polizeiinspektion am Quimperplatz dauerhaft an die Aussöhnung von Nazi-Opfern mit Deutschland erinnern.

Der rührige Verein um seinen Vorsitzenden Hans Heinz Schumacher steckt mitten im Realisierungsprozess. Mit Kunstschmied Michael Bauer-Brandes aus Müngsten steht ein Erbauer bereit, Architekt Florian Böker von der Hindenburgstraße übernimmt die Planung. Für die Stele aus Stahl rechnet der Verein mit Kosten von 60.000 bis 70.000 Euro. Ein erster fünfstelliger Betrag steht für das ambitionierte Projekt als Grundstock bereit, gleichwohl fehlen einige Zehntausende. Zunächst muss jedoch die Standortfrage geklärt werden. Ursprünglich hatten die Pferdestall-Unterstützer an die untere Allee gedacht, wo die Großeltern von Gad Frank 1905 ein Seidenhaus eröffnet hatten. Die Überlegung, das Denkmal an der Alleestraße 20, Höhe Engelspassage, aufzustellen, wurde von Stadt und Polizei aus mehreren Gründen verworfen. Einer davon ist, dass die Zukunft der Allee als Fußgängerzone nicht geklärt ist.

So bleibt, was naheliegender ist, der Polizeikomplex am Quimperplatz. Im Hof hat der Pferdestall-Verein seit dem 20. September 2018 seine beiden Gedenkräume. Vor den Eingang könnte die 4,80 Meter hohe Skulptur hinkommen. Künstler Gad Frank will darin die dunkle Vergangenheit mit der beeindruckenden Gegenwart und einer vielversprechenden Zukunft verbinden.

Im April 2022 erläuterte er Hans Heinz Schumacher seine Pläne: „Diese Statue soll Deutschland in der Vergangenheit mit der tätowierten und toten Hand darstellen. Die andere Hand, die ihr Zuhause hält, baute sie in der Gegenwart mit einem bergischen Haus. Und die Hand, die oben die bunte Blume trägt, symbolisiert die Zukunft für diejenigen, die ihr Zuhause, ihre Heimat richtig bauen werden.“ Ob das Denkmal aufgestellt wird, hängt davon ab, ob es in einer komplexen Gemengelage eine Einigung gibt. Der Pferdestall-Verein ist Untermieter bei der Polizei, die seine unter Denkmalschutz stehenden Häuserblocks vom BLB NRW, dem Immobilienunternehmen des Landes, gemietet hat. Beide Parteien müssen zustimmen.

Was die Sache verkompliziert, ist die Absicht der Polizei, mittelfristig umzuziehen. Hans Heinz Schumacher hofft, dass die Polizei mit städtischer Hilfe in Remscheid einen neuen Standort findet, vielleicht einmal im Gegenzug den für Bauvorhaben hochattraktiven Quimperplatz übernimmt und neu vermarktet, aber den historischen Pferdestall mit seinen angrenzenden Gebäuden zu einer echten Gedenkstätte mit Schulungsräumen und Heizung ausbaut.

Was immer mit dem Quimperplatz später passiert: „Dadurch, dass die Stele aus mehreren Teilen besteht, könnte sie im Worst Case demontiert und anderswo wieder aufgestellt werden“, meint Hans Heinz Schumacher.

Bei einem Vor-Ort-Termin mit allen Beteiligten gab es mündlich grundsätzliche Übereinstimmung. „Die schriftliche Bestätigung, dass wir anfangen können, fehlt jedoch noch“, teil Schumacher den Stand der Dinge mit. Eingebettet würde das Denkmal in eine neue Ortsbezeichnung, den Siegmund-Freund-Platz. Mit zwei Schildern im Hof des Quimperplatzes soll auf diesen hingewiesen werden.

Der Remscheider Siegmund Freund (1920-2022) wurde im November 1939 im Keller der Polizeiinspektion am heutigen Quimperplatz inhaftiert, von dort ins KZ Sachsenhausen und weiter nach Auschwitz deportiert. Freund überlebte, und trat ab den 2000er Jahren regelmäßig in seiner alten Schule, dem heutigen EMMA, als Versöhner auf. Den Platz mit Schildern einzuweihen, wäre der kleinere Aufwand. Als würdigen Termin schlägt Hans Heinz Schumacher den 9. November vor, dem Gedenken an die Reichspogromnacht.

Für die Realisierung des Denkmals bedarf es – ähnlich wie für die Sinti/Roma-Gedenkstätte am Blaffertsberg in einem Waldstück an der Klausener Straße – Sponsorenhilfe. Wer finanziell helfen möchte, wende sich an den Verein Gedenk- und Bildungsstätte Pferdestall Remscheid unter der E-Mailadresse info@gub-pferdestall.de oder über: www.gub-pferdestall.de

Rat entscheidet

Einstimmig verabschiedete der Rat einen Antrag von fast allen Fraktionen, den Verein Gedenk- und Bildungsstätte Pferdestall mehr als bisher zu unterstützen. Die Stadtverwaltung soll sich künftig noch intensiver beim Verein einbringen. Die Politiker honorieren damit, dass sich der Verein vorbildlich dafür einsetzt, dass in der Gedenkstätte den Opfern der nationalsozialistischen Unrechtsherrschaft mahnend gedacht wird und die lokale Geschichte der Täter erforscht wird.