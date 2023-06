Journalist: „Alte Weltordnung liegt in Trümmern“

Journalist Dr. Sascha Lehnartz sprach vor dem Rotary-Club über das Zeitalter sich verschärfender Krisen.

Von Peter Kissling

Remscheid. In der „Trilogie bekannter Remscheider“ begrüßte der Rotary-Club Remscheid im Schützenhaus nach Architekt Thomas Willemeit und Fotograf Wolfgang Tillmans den Journalisten Dr. Sascha Lehnartz. Der Chefkorrespondent der Welt am Sonntag plauderte über seine Jugend in Remscheid, wie er an der EMA früh seinen außerschulischen Interessen (Schülerzeitung quo vadis und Theater-AG) nachging und wie er von Schuldirektor Dr. Paul-Gerd Spitzer – der als Rotarier den Ausführungen seines ehemaligen Zöglings lauschte –, lernte, wie man in kritischen Situationen in der Öffentlichkeit Haltung bewahrt. Diese Jahre prägten ihn. So war es nicht verwunderlich, dass er seinen Grundwehrdienst als Redakteur bei der Bundeswehr absolvierte und ein Studium der vergleichenden Literaturwissenschaften in Paris begann.

Ende der 1980er Jahre verspürte seine Generation ein besonderes Gefühl von Aufbruch, Freiheit und Frieden. Die Mauer war gefallen und die Welt stand für alle offen. So auch für den jungen Sascha. Lehnartz leitet charmant über, wie er viele Jahre später in New York in den späten 1990ern während seines Doktorstudiums an der Columbia University in Greenwich Village an einem großflächigen Plakat vorbeilief. „Mensch, das ist doch der Arnd!“. Es handelte sich um eine Fotografie eines bekannten Remscheider Leichtathleten, der Fotograf war Wolfgang Tillmans.

Die Welt hat sich in den letzten dreißig Jahren verändert. „Statt Entspannung, Freiheit und Frieden durchlebt die Welt eine Geschichte sich verschärfender Krisen.“ Lehnartz erläuterte den Rotariern, dass viele Politologen überzeugt seien, dass der Ukraine-Krieg den entscheidenderen Konflikt des 21. Jahrhunderts verdecke: „Nämlich den zwischen den USA und China, ein Systemwettbewerb mit immer neuen Kraftfeldern.“ Die alte Weltordnung gelte als überholt. Nur noch 34 Länder der Erde würden laut einer Untersuchung von Politologen der Uni Göteborg als liberale Demokratien gelten. Waren 2011 49 Prozent aller Staaten Autokratien, seien es 2021 schon 70 Prozent gewesen.

Wie lange der Ukraine-Krieg dauern werde, sei völlig offen. Mit massiven Folgen. Die alte Weltordnung läge in Trümmern. Was jetzt käme, sei eine Welt, in der permanent verschiebende Kraftfelder aufeinander einwirken. Es stehe eine Zeit großer Instabilität und massiver Konflikte bevor. Ob die europäische Einigkeit anhalte, wenn die Belastungen durch Krieg und wirtschaftlichen Druck auf die Einzelstaaten zunehmen, sei mehr als fraglich. Es sei unklar, wie lange Joe Biden in den USA die Kraft aufbringen könne, die Ukraine massiv zu unterstützen. Wenn Putin-Bewunderer Donald Trump ins Weiße Haus zurückkehre, bedeute das für Europa nichts Gutes. Zudem sei es dem Westen nicht gelungen, gewichtige Schwellenländer zu überzeugen, Sanktionen gegen Russland mitzutragen. Indien, Südafrika oder Indonesien verhielten sich neutral.

Russland – eine Tankstelle mit chinesischen Geschäftsführern?

Wenig geneigt, der US-Führung bedingungslos zu folgen, zeigten sich die Türkei, Opec-Staaten und Israel. Insofern sei der Krieg in der Ukraine, der Konflikt Russlands mit „dem Westen“, eigentlich ein Atavismus. Eine Konfliktkonstellation, die insofern überholt sei, da Russland und die USA über den Zenit ihrer Geltung in der Welt hinaus seien. Und dies nutze China aus, um seine weltpolitische Geltung zu manifestieren. Russland sei künftig nur noch eine Tankstelle mit chinesischer Geschäftsführung. Es habe genug Macht, um zu zerstören. Aber keine Macht mehr, um zu gestalten.

Zur Person

Sascha Lehnartz, geboren 1969 in Remscheid, studierte nach seinem Abi am EMA 1988 in Paris, Berlin, Santa Barbara und New York. Er ist seit 2018 Chefkorrespondent der Welt/Welt am Sonntag in Berlin, war langjähriger Leiter ihres Auslandsressorts und hat viele Jahre in Paris als deren Frankreich-Korrespondent gearbeitet. Darüber hinaus war er für das Süddeutsche Magazin als Redakteur in München sowie für das Ressort „Gesellschaft“ der FAZ am Sonntag tätig.