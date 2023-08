Jens Pfitzner: „Nächste Pandemie wird kommen“

Wie gut ist das Remscheider Gesundheitsamt auf kommende Herausforderungen vorbereitet?

Das Gespräch führte Axel Richter

2022 übernahm Jens Pfitzner ein Gesundheitsamt im Katastrophenmodus. Wie hat Corona die Behörde in Hasten verändert? Welche Rolle spielt das Virus noch? Und welche Gefahren drohen den Menschen eigentlich in Zukunft?

Herr Pfitzner, hat das Gesundheitsamt denn noch ein Faxgerät?

Jens Pfitzner: Ja. Das haben wir noch. Es funktioniert und das ist auch gut so. Darüber erreichen uns zum Beispiel medizinische Daten aus der Arbeitsmedizin, die nicht in andere Hände gehören. Die Übertragung per Fax ist nicht nur schnell; sie ist auch sicherer. Viele Labore senden ihre Untersuchungsergebnisse deshalb nach wie vor vorab gern per Fax.

Aber das Faxgerät war doch das Symbol für die technologische Rückständigkeit der Gesundheitsbehörden.

Pfitzner: Das stimmt, aber das hat unser Fax-Gerät nicht verdient. Wir haben es damals gebraucht und wir brauchen es heute vorzugsweise als Backup.

Was hat sich geändert?

Pfitzner: Man muss hier differenzieren. Es ist natürlich nicht so gewesen, dass wir vor Corona, also vor 2020 nicht über E-Mail und weitere digitale Übermittlungsverfahren verfügt hätten. Allerdings haben unsere Server die damals anfallende Datenflut schlicht nicht geschafft. Das ist heute deutlich besser. Über 95 Prozent unseres Datentransfers läuft heute digital und das mit großer Stabilität. Insbesondere verfügen wir über gut funktionierende Schnittstellen zum Robert-Koch-Institut und zum Landesgesundheitsministerium. Darüber versenden wir aktuelle Daten zum Beispiel über das Auftreten von Mumps, Masern, Tuberkulose oder Hepatitis. Es gibt ja schließlich noch andere Krankheiten als Corona.

Wie sehr beschäftigt Corona Sie denn noch?

Pfitzner: Was die Gesundheitsgefährdung der Menschen angeht, spielt Corona aktuell eher eine untergeordnete Rolle. Die Impfungen haben entscheidend dazu beigetragen. Nur gelegentlich werden uns noch Fälle gemeldet. Hier erfolgt keine Nachverfolgung, lediglich die Dokumentation und digitale Weitergabe. Bei Erkrankungen oder Verdachtsfällen wie beispielsweise Tuberkulose erfolgt weiterhin, wie auch vor der Pandemie, die Erfassung, Kontrolle und Umfelderkundung sowie regelmäßige Kontrolle der Patienten. Wir testen nicht mehr, wir impfen nicht mehr. Aktuell arbeiten wir noch Altlasten aus der Hochzeit der Pandemie ab. Das sind noch 800 bis 1000 Fälle. Damit sind zwei Mitarbeiter noch voraussichtlich bis Ende des Jahres beschäftigt.

Wie blicken Sie auf die Pandemie-Jahre zurück?

Pfitzner: Ich habe das Gesundheitsamt ja mitten der Pandemie von Dr. Frank Neveling übernommen und auch in der Zeit davor nur im Katastrophenzustand erlebt. Ich glaube, es war für uns beide eine chaotische Zeit, in der viel improvisiert werden musste. Aber zugleich waren alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hochmotiviert, in dieser besonderen Phase das Beste für die Menschen in Remscheid zu geben. Das galt ebenso für Ehrenamtler, die uns an den Telefon-Hotlines unterstützt haben, für die Bundeswehr, für die Feuerwehr und die vielen anderen.

Droht noch einmal Gefahr durch neue Mutanten?

Pfitzner: Das wissen wir nicht. Aktuell gibt es keine Virusvarianten, die uns Probleme bereiten. Sie sind allesamt harmlos. Das kann sich aber jederzeit ändern. Das Robert-Koch-Institut ist da deshalb hinterher. Einige Virusvarianten sind deshalb auch als Variants of Interest eingestuft und werden beobachtet.

Experten sagen, die nächste Pandemie kommt bestimmt. Stimmen Sie zu?

Pfitzner: Ja, natürlich. Wahrscheinlich wird es sich um ein Virus handeln, das sich in gleicher Weise verbreitet wie das Coronavirus Sars-CoV2. Nämlich über die Atemluft. Das ist für ein Virus der leichteste Weg. Vielleicht ist es aber auch ein Weiteres, das sich über sexuelle Kontakte überträgt. Wie auch immer: Die Frage ist nicht, ob, sondern wann es kommt. Corona war gewiss nicht die letzte Pandemie.

Sehen Sie sich dafür gewappnet?

Pfitzner: Auch wir haben Fachkräftemangel. Bei uns, aber natürlich vor allem für die Arztpraxen fehlen Ärzte. Um den Mangel zu beseitigen, müssten jetzt viel mehr junge Menschen ein Medizin-Studium aufnehmen. Denn die neuen Ärzte stehen erst in zehn Jahren zur Verfügung. Medizin ist ja kein Studium, das sich in acht Semestern abschließen lässt.

Hoffen wir also, dass die nächste Seuche auf sich warten lässt. Womit haben Sie es gerade zu tun?

Pfitzner: Wir haben aktuell mit einer kleinen Welle von Rhinoviren zu tun. Die sorgen für Schnupfen, Husten und andere Erkältungssymptome. Alles nicht so schlimm. Für den Herbst müssen wir allerdings mit einer großen Grippewelle rechnen.

Das müssen wir doch in jedem Herbst.

Pfitzner: Ja, aber diese Welle wird nochmal größer ausfallen. Wir haben uns in den vergangenen Corona-Jahren gut abgeschottet, wir haben Maske getragen und die Handhygiene hat eine große Rolle gespielt. Heute tragen nur noch wenige Menschen Masken und die Hände werden auch nicht mehr so oft gewaschen. Die Natur holt sich jetzt gewissermaßen zurück, was ihr zuvor verwehrt wurde.

Sonst noch was?

Pfitzner: Mykosen. Wir haben eine Zunahme von Infektionserkrankungen, die durch Pilze verursacht werden. Insbesondere in den vulnerablen Gruppen, also vor allem bei älteren Menschen.

Insbesondere mit Blick auf die Grippewelle, die Sie erwarten: Wäre es nicht besser, die Menschen würden weiter Maske tragen?

Pfitzner: Ich bin zwiegespalten. Was den Schutz vor Viren aller Art angeht, wäre das durchaus sinnvoll. Auf der anderen Seite sind die Menschen natürlich froh, sich wieder freier bewegen zu können. Wichtig mit Blick auf die Grippe ist es, sich rechtzeitig impfen zu lassen. Das gilt für alle über 60 Jahren, für Menschen mit Vorerkrankungen, für die Beschäftigten in Pflegeberufen etc. Am besten, sie holen sich dazu auch gleich eine Corona-Auffrischung. Für alle, die nach wie vor Angst vor mRNA-Wirkstoffen haben, soll es dann neue Vektor-Impfstoffe geben.

Zur Person

Jens Pfitzner, geboren 1971, ist von Hause aus Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Seit Oktober 2020 arbeitet er im Gesundheitsamt der Stadt Remscheid. 2022 übernahm er dessen Leitung. Pfitzner ist Chef von aktuell 57 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ihr Aufgabenspektrum reicht von der Leichenschau über die Arbeitsmedizin bis zum Arbeitskreis Zahngesundheit.