Ausnahmetalent Jan Čmejla zeigt sein Können

Musiker ist 2003 geboren - und mehrfach ausgezeichnet.

Von Peter Klohs

Remscheid. Vom zarten, ja verspielten Mozart bis zum dunklen und tragischen Rachmaninoff reichte das Programm, das der 2003 in Prag geborene Jan Čmejla zum Konzert „Weltklassik am Klavier“ am Sonntag in die Lenneper Klosterkirche mitgebracht hatte. Mehr als 50 interessierte Gäste lauschten dem mit zahlreichen Preisen ausgezeichneten Musiker.

Mozarts Klaviersonate 18 in B-Dur ist licht und mit einem feinen Humor durchzogen (Allegro), filigran und durchscheinend (Adagio) und klingt mit einem quirligen Allegretto beinahe lustig aus.

Welch ein Unterschied zur Musik von Maurice Ravel, dessen impressionistische Studie „Jeux d’eau“ perlend, gleißend hell und kellerdunkel erklingt. Die „Wasserspiele“ sind gut nachzuvollziehen, vom Hervorsprudeln bis zum Versickern.

Chopins Andante Spianato und Grand Polonaise Brillante beginnt wie ein Nocturne, und der Pianist erträgt das Handy-Geklingel, dass exakt in der kleinen Pause zwischen den beiden Abschnitten erklingt, stoisch. Er beginnt noch einmal von vorn und beweist am Ende der Polonaise, dass er schnell – ach was – rasend schnell spielen kann, ohne eine Note zu vernachlässigen.

Tiefe Kompositionen

Die junge Garde der internationalen Pianisten können fast alle Schnelligkeit, aber ob man ein Stück gestalten kann, das zeigt sich in den tiefen Kompositionen, in der Wahl der Tempi von dunklen, traurigen oder tragischen Stücken. So wie in Rachmaninoffs Variationen über ein Thema von Chopin. Das beinahe 30-minütige Werk deckt alle Gefühle auf, die man durch Musik vermitteln kann, ist karg und reich, lebenslustig und todesnah, ein Leben in einer halben Stunde.

Und Čmejla spielt es, als säße er schon 30 Jahre vor dem Klavier und spiele dergleichen. Der Applaus nach dieser Demonstration ist überwältigend.

Also gewährt der Pianist eine Zugabe und beweist erneut seine gestalterischen Fähigkeiten. Schumanns Arabesque op. 18 erklingt, und Čmejla spielt die Übergänge vom Thema zu den Intermezzi derart verinnerlicht, dass man mit angehaltenem Atem zuhört, um ja keine Note zu verpassen. Groß.