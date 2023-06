Remscheid ist an zwei Tagen das Zentrum der Klimaretter

Zwei Tage lang tauschen sich mehr als 250 Teilnehmer aus über 25 Ländern, vor allem Wissenschaftler, Unternehmer und Politiker, an verschiedenen Orten in der Innenstadt aus.

Remscheid. Sie wollen nicht weniger, als ihren Beitrag zur Rettung der Welt leisten – und sind dafür in Remscheid zusammengekommen: Am Dienstag wurde mit einer kurzen Feier im Teo Otto Theater das Klimatechnik-Festival The Arc eröffnet, veranstaltet von der Remscheider Denkfabrik Future Cleantech Architects (FCA) in Kooperation unter anderem mit zwei UN-Organisationen. Zwei Tage lang tauschen sich mehr als 250 Teilnehmer aus über 25 Ländern, vor allem Wissenschaftler, Unternehmer und Politiker, an verschiedenen Orten in der Innenstadt aus.

Gemeinsam suchen sie nicht nur nach technischen Lösungen zur Reduzierung des CO 2 -Ausstoßes, sondern wollen diesen auch zum Durchbruch verhelfen. „Es ist nett zu sehen, dass so etwas im Labor funktioniert“, sagte FCA-Gründer Dr. Peter Schniering zur Begrüßung. Viel besser sei es aber natürlich, wenn solche Techniken wirklich eingesetzt würden und so maßgeblich zur Senkung von Treibhausgas-Emissionen beitragen. Deswegen bringe The Arc Entwickler mit potenziellen Investoren und politischen Entscheidern zusammen.

„Wir kennen alle die Probleme“, formulierte es Vanessa Völkel von der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO). „Hier sprechen wir über Lösungen.“ Unter anderem mit Bundes- und Landtagsabgeordneten, Vertretern verschiedener Ministerien und der Europäischen Kommission, dem Generalkonsul von Südkorea, Forschungszentren wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und das Fraunhofer Institut sowie Firmen vom Start-up bis zum Weltkonzern.

Rund 30 Veranstaltungen sind an beiden Tagen geplant. Workshops, runde Tische, große Diskussionsrunden aber auch kleinere Formate zum Austausch ohne Publikum. Dafür nimmt das Festival unverkennbar große Teile der City in Beschlag. Die Veranstaltungen finden im Teo Otto Theater und im Rathaus statt, in der Stadtsparkasse wird gegessen und im Gründquartier in der Hindenburgstraße stehen Arbeitsplätze zur Verfügung. Der Barista auf dem Rathausplatz wird für zwei Tage zum „Cleantec Café“ und jeder Teilnehmer erhält einen Gutschein für ein Eis auf halbem Weg zwischen Theater und Rathaus in der Eisdiele im Allee-Center. Flaggen, Banner, Hinweisschilder und auf den Boden gesprayte Logos weisen den Teilnehmern den Weg. Und auf die Veranstaltung hin, die von Medien aus der ganzen Welt begleitet wird.

Es ist das zweite Festival nach der Premiere vor einem Jahr, zurück geht The Arc aber auf eine Veranstaltung noch ein Jahr früher: 2021 wurde in Remscheid der Award Global Call der UNIDO verliehen, das so sei erfolgreich gewesen, dass sich einige Teilnehmer gewünscht hätten, wieder zu kommen, erinnerte sich Vanessa Völkel.

Möglich machte das damals wie heute Dr. Peter Schniering, Gründer und Geschäftsführer von Future Clean Architects. Er habe die Preisverleihung und nun das Meeting aber nicht nur nach Remscheid geholt, weil das seine Heimatstadt ist, betonte Schniering schon im Vorfeld der Veranstaltung. Als Stadt der Schwerindustrie stehe Remscheid genau vor der Herausforderung, die auch The Arc meistern möchte: besonders CO 2 -intensive Prozesse zu dekarbonisieren.

Ein Gedanke, den Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz im Rathaus gerne aufgriff: „Für unsere Wirtschaft ist es von existenzieller Bedeutung, dass wir Wege finden, in Zukunft klimaneutral zu produzieren“, sagte er. Dass das Thema nicht nur beim Stadtoberhaupt Anklang findet, zeigte ein Blick auf die Teilnehmer der Eröffnungszeremonie, zu denen nicht nur Mitglieder des Remscheider Rats, sondern auch Inhaber und Geschäftsführer mehrere Unternehmen aus der Region gehörten.

Die Themen

Schwerpunktmäßig drei Themen hat sich The Arc 2023 vorgenommen, „drei der schwierigsten Felder im Klimaschutz“, wie es in der Ankündigung heißt: Die langfristige Speicherung von Strom, um nachhaltig erzeugte Energie dauerhaft nutzbar zu machen. Den Flugverkehr, der allein für vier Prozent aller Treibhausgas-Emissionen weltweit verantwortlich ist. Und die Zementindustrie, die nicht nur große Mengen Energie zur Herstellung braucht, sondern auch bei dem Prozess selber extrem viel CO 2 freisetzt.

Kommentar von Sven Schlickowey: Typisch Remscheid

Ob riesige CO 2 -Sauger oder künstliche Bäume – technische Lösungen, um Treibhausgase aus der Atmosphäre zu entfernen, beflügeln die Fantasie, verheißen sie doch, dass wir trotz menschgemachten Klimawandels so weiterleben können wir bisher. Ob das jemals gelingt, ist fraglich, allein darauf zu setzen, deswegen riskant.

Der Ansatz, sich die größten CO 2 -Emittenten vorzunehmen und deren Ausstoß zu verringern, wirkt da schon handfester - und irgendwie auch typisch bergisch. Man erkennt ein Problem und erknöstert sich eine Lösung. Und zwar eine, die wirklich funktioniert. So gesehen ist The Arc, bei aller Internationalität, obwohl alles in englischer Sprache abgehalten wird und bei aller Komplexität der Themen, irgendwie auch eine typisch Remscheider Veranstaltung.

Und Menschen aus aller Welt in ihrer Stadt willkommen zu heißen, darin sind die Remscheiderinnen und Remscheider ja eh geübt.