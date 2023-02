Herr Türk, wie schafft man als Polizist Kontakt zu muslimischen Institutionen?

Herr Türk, Sie sind Kontaktbeamter für muslimische Institutionen bei der Polizei Wuppertal. Was sind da Ihre Aufgaben?

Ich versuche, durch intensive Kontakte zu religiösen und kulturellen Einrichtungen der Bürgerinnen und Bürger mit Einwanderungsgeschichte ein vertrauensvolles Verhältnis zu ihnen aufzubauen. Das kommt allen Beteiligten zugute.Das heißt, auf der einen Seite können wir durch Transparenz und Verständnis für gesetzliches Handeln Vertrauen in die Arbeit der Polizei schaffen.Auf der anderen Seite können wir, falls vorhanden, Vorbehalte und Berührungsängste gegenüber der Polizei reduzieren. Damit möchten wir gleichzeitig ein besseres Verständnis für die Sorgen und Ängste der Menschen mit Migrationshintergrund entwickeln.Bei meiner Arbeit beschränke ich mich übrigens nicht nur auf muslimische Einrichtungen, sondern stehe auch mit Synagogen, Versammlungsstätten für christliche Araber, Moscheevereinen und Schulen in Kontakt, deren Schülerschaft einen hohen Migrationsanteil aufweist.Insgesamt brauchen wir ein gut funktionierendes Netzwerk von Polizei, religiösen Gemeinden, zivilgesellschaftlichen Beratungsstellen, Trägern der Präventionsarbeit und städtischen Einrichtungen. Neben Präventionsarbeit biete ich auch Vorträge an zu Themen wie zum Beispiel religiöser Extremismus an.