Herr Kötter, warum freuen Sie sich aufs Outlet-Center?

Bezirksbürgermeister Markus Kötter (CDU nimmt im Interview der Woche Stellung zu Lenneper Themen.

Remscheid. Markus Kötter (CDU) wurde 2022 erneut zum Bezirksbürgermeister in Lennep gewählt, nachdem er das Amt bereits von 2014 bis 2020 ausübte. Vorausgegangen war im vergangenen Jahr der Rückzug von Rolf Haumann (Bündnis 90/Die Grünen), was eine Neuwahl in der Bezirksvertretung zur Folge hatte. Im RGA-Gespräch nimmt Markus Kötter Stellung zu aktuellen Themen rund um den Ort – vom geplanten Outlet-Center bis zur Entwicklung an der Kölner Straße. Diese und andere Aspekte werden in den kommenden Ausgaben bei unserer Stadtteilserie thematisiert, die nun Lennep erreicht hat.

Herr Kötter, warum freuen Sie sich denn darüber, dass in Lennep erneut ein Outlet-Center entstehen soll?

Markus Kötter: Weil es eine Perspektive aufzeigt, die wir für die Flächen zwischenzeitlich nicht mehr hatten. Und: Nach den Ergebnissen der Bürgerbeteiligung bei den Lennep Konferenzen hätte es mehrerer Investoren bedurft – etwa für Wohnbebauung oder Kleingewerbe auf Jahn- und Kirmesplatz sowie dem Röntgen-Stadion. Das jetzige Outlet-Konzept mit der ökologischen Bauweise, dem grünen Dach und den wiederverwerteten Baumaterialien stößt auf breite Zustimmung, auch bei mir. Ein Fragezeichen setze ich dahinter, dass das Center in zwei Abschnitten und nicht in einem Abschnitt gebaut werden soll. Darüber muss die Verwaltung mit dem Investor Verhandlungen führen.

Trotz der Öko-Aspekte wird das Center zu Belastungen führen – auch für die Umwelt in Lennep. Wie beurteilen Sie es denn, dass pro Tag Hunderte Fahrzeuge zusätzlich den Ort ansteuern werden?

Kötter: Sicher, Feinstaub und der Abrieb von Reifen tragen sicherlich nicht zur Verbesserung der Situation bei. Andererseits halten ja jetzt schon alternative Antriebssysteme Einzug – zum Beispiel durch die E-Autos. Und dieser Trend wird sich in den nächsten Jahren noch verstärken, bis das Outlet-Center eröffnet ist. Es ist jedoch nicht wegzureden, dass es ein höheres Verkehrsaufkommen geben wird. Dazu müssen ja auch neue Gutachten her, die aufzeigen, wie das abzuwickeln ist.

Bei unserer Stadtteilserie geht es in dieser Woche auch um die Kölner Straße, die seit Jahrzehnten unter dem Sterben des Einzelhandels leidet. Wie soll sich denn aus Ihrer Sicht die Hauptverkehrsader zwischen Trecknase und Edeka-Kreuzung verändern?

Kötter: Zunächst einmal ist es wichtig, dass parallel zu den Outlet-Plänen die sonstige Stadtentwicklung nicht aufhören darf. Und dabei ist die Kölner Straße ein wichtiger Bestandteil. Mein Eindruck ist aber, dass wir bei der Umgestaltung der Kölner Straße keinen Schritt weiterkommen. Das ist wie so oft in Remscheid: Wir treten nicht mehr nur auf der Stelle, wir befinden uns im Rückwärtsgang. Das gilt für die Schaffung von Kindergartenplätzen, für Klimamaßnahmen, für den Kreisverkehr Eisernstein in Lüttringhausen, für den es ja nun erst einmal einen Gestaltungswettbewerb geben soll. Und erst recht für die Alleestraße.

Für die Kölner Straße gibt es immerhin die Überlegung, einen Teilbereich als Einbahnstraße auszuweisen, um den Durchgangsverkehr zu reduzieren. Was halten Sie denn davon?

Kötter: Das ist ja in der Bezirksvertretung schon kritisch hinterfragt worden. Einbahnstraßenverkehr auf dem unteren Drittel ist ganz bestimmt nicht der alleinige Ansatz. Dies aber von vorne herein abzulehnen, wäre aber auch nicht richtig und würde die Planer ganz sicher nicht motivieren. Anderseits müssen unbedingt die Belange der Anlieger beachtet werden. Die Geschäfte müssen gut erreichbar bleiben. Dazu zählt es auch, weiterhin Parkplätze vorzuhalten. Aber ganz grundsätzlich brauchen wir für die Abwägung eine echte Diskussionsgrundlage von der Verwaltung, die es aber leider nicht gibt. Auch das dauert viel, viel zu lange.

Dass es aber auch anders laufen kann, zeigt das Beispiel Munsterplatz, das ebenfalls in der Stadtteilserie in dieser Woche beschrieben wird. Nur zwei Jahre hat es gedauert – von der Idee, eine Statue von Tony Cragg aufzustellen, bis hin zur Realisierung der gesamten Platzgestaltung.

Kötter: Das hat gut funktioniert, war aber dem Umstand geschuldet, dass ein internationaler Künstler den Platz auserkoren hatte. Außerdem war es ein Glücksfall, dass sich ein privater Stifter fand. Und da wollte die Stadt nicht nachstehen und hat Mittel und Wege gefunden, den Platz neu zu gestalten. Darauf fehlt aus meiner Sicht noch etwas das Leben. Der Platz lebt vom Kunstwerk nicht allein.

Zu den Erfolgsgeschichten in den vergangenen Monaten zählt auch der Feierabendmarkt, der gut in der Altstadt angenommen wird. Es ist also doch nicht alles so schlecht, was die Verwaltung auf die Beine stellt, oder?

Kötter: Steter Tropfen höhlt den Stein. Die CDU hat schon lange darauf hingewiesen, dass beim Veranstaltungsmanagement manches im Argen liegt. Es ist ein gutes Zeichen, dass es jetzt besser funktioniert und es auch ehrenamtliche Veranstalter nun leichter haben, indem sie besser von der Stadt unterstützt und beraten werden. Dazu entstand ja nun im Rathaus eine Koordinierungsgruppe, an die sich zum Beispiel die Vereine wenden können. Auch ein Veranstaltungsleitfaden wurde entwickelt, der aufzeigt, welche Genehmigungen erteilt werden müssen – etwa für ein Sommerfest oder ein Konzert. Letztlich ist auf uns gehört worden. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob der Feierabendmarkt überall so gut angenommen werden würde, wie es in Lennep der Fall ist. Hier kennen sich die Menschen und sind gerne gesellig – wie zum Beispiel beim Lenneper Sommer.

Stichwort Altstadt. Soll sie denn nun autofrei werden – oder gilt es, ihre Erreichbarkeit mit dem Pkw sogar zu verbessern. Etwa durch einen Kreisverkehr an der unteren Kölner Straße?

Kötter: Zunächst einmal müssen wir die Betroffenen bei der Diskussion einbeziehen – also die Geschäftsleute und die Anwohner. Ein Vorschlag ist, den Autoverkehr zu bestimmten Zeiten zu reduzieren, etwa am Wochenende, um der Außengastronomie mehr Platz einzuräumen. Aber auch hier gibt es weiterhin keine Diskussionsgrundlage. Wir gehen rückwärts. Schade, für unsere Stadt.

Zurück zum Anfang des Gesprächs. Wie groß ist denn aus Ihrer Sicht die Wahrscheinlichkeit, dass Sie als Oberbürgermeister im Jahr 2028 das Outlet-Center eröffnen?

Kötter: Das ist von mehreren Faktoren abhängig: Zunächst muss ich ja kandidieren wollen, dann müsste mich die CDU aufstellen und nicht zuletzt müssten die Remscheiderinnen und Remscheider den Wechsel bei den nächsten Kommunalwahlen herbeiführen. Der ist dringend nötig angesichts der Stadtentwicklung, der Gebührenbelastung, der schleppenden Digitalisierung in der Verwaltung, den fehlenden Kita-Plätzen – um nur einige Problemfelder von vielen zu benennen. Ein Wechsel bei der Verantwortung ist aber nicht abhängig von meiner Person. Er ist jedoch notwendig.

Stadtteilserie

