Glasfaser: Was muss ich beachten?

Der Breitbandausbau kommt in Remscheid deutlich voran.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Kupferdraht war gestern. Die Digital Subscriber Line (DSL), die Daten über das Telefonnetz versendet, bekommt Konkurrenz. Der moderne Weg des Internets heißt Glasfaser. Schnellere Verbindungsgeschwindigkeiten und ein geringerer Energieverbrauch sind zwei Vorteile der neuen Technik. Aber: Was ist Glasfaser überhaupt? Und wird die neue Art der Versorgung zur Pflicht? Der RGA und Experten aus Remscheid klären auf.

Was steckt hinter der neuen Technik?

Generell gesprochen: Glasfaser ist die modernste Form der Datenübertragung. Statt wie bisher über Kupferkabel werden Daten als Lichtsignal durch kleine Glasröhrchen gejagt: „Das erhöht die Geschwindigkeit der Übertragung und spart zudem noch Energie“, weiß Christian Marré, Gigabitkoordinator bei der Stadt Remscheid. Bis zu acht Mal weniger Strom brauche Glasfaser im Vergleich zum kupferbasierten Netz.

Mit der neuen Technik bekomme zudem jeder einen individuellen Anschluss, anstatt sich die Übertragung vom Verteiler zur Wohnung mit Nachbarn teilen zu müssen.

Wie läuft der Ausbau in Remscheid?

Es geht voran. Während im Januar 2023 nur 1,7 Prozent der Haushalte in Remscheid auf einen Anschluss zurückgreifen konnten, soll die Zahl bis Ende August auf 15 Prozent steigen, sagt Marré. Es gelte zwischen drei Arten zu unterscheiden: Glasfaseranschluss bis zum Verteilerkasten (FTTC), bis zum Gebäude (FTTB) und bis in die Wohnung (FTTH). Bei den ersten beiden Optionen verlaufe der Rest des Datenweges weiterhin über Kupferkabel. Bei der dritten Option reichen die Glasfaserkabel bis zum heimischen Router.

Der weitere Ausbau in der Stadt erfolge in verschiedenen Clustern. Stadtteile werden nacheinander abgearbeitet, so der Koordinator.

Wird Glasfaser jetzt zur Pflicht?

Nein. Das Kupfernetz bestehe weiterhin und läuft parallel zum Glasfasernetz weiter, sagt Kai Mosner, Anschlussberater der Firma Highspeed Media auf der Alleestraße. Diesbezüglich weist er auch auf einen Trickbetrug durch Haustürgesellschaften hin: „Sie geben sich als Mitarbeiter unterschiedlicher Anbieter aus und sagen, dass der alte Anschluss gekappt wird“, sagt Mosner. Dies allerdings passiere in keinem Fall. Im Zweifel gelte: „Immer mit den zuständigen Stellen des Anbieters Kontakt aufnehmen“, so der Glasfaserberater.

Was kommt auf mich zu?

Die Glasfaserverlegung selbst wird vom Anbieter übernommen. Kosten kämen erst dann auf Privatpersonen zu, wenn sie sich aktiv für eine Glasfaser-Option entscheiden, sagt Christian Marré. Kai Mosner sieht bei vielen Vorteile nur einen Nachteil: „Zurzeit müsse man damit rechnen, dass über Nacht der Boden aufgestemmt wird, um die Kabel zu legen“, sagt er.