Erzählfestival trifft auf Spielkultur

Die Akademie der Kulturellen Bildung verbindet das Internationale Erzählfestival und die „Spielkultur“ miteinander. Hier finden Sie alles zu den Workshops und zum Programm auf der Bühne.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Das Internationale Erzählfestival in der Akademie der Kulturellen Bildung des Bundes und des Landes trifft dieses Jahr erstmals auf die „Spielkultur“: Vom 14. bis 18. Juni verschmilzt beides zu einer Einheit. „Es geht in beiden Künsten darum, Geschichten zu erleben – diese Perspektiven zu verbinden, fanden wir schlüssig“, sagt Akademieleiterin Prof. Dr. Susanne Keuchel. Das Festival bietet 30 Workshops, Bühnenauftritte und Mitmachaktionen – und zwar für alle Interessierten.

Workshops: Am Eröffnungstag trifft das Internationale Erzählfestival auf das „Spielkulturfestival Spezial“ unter Schirmherrschaft von NRW-Familienministerin Josefine Paul. Workshops und Aktionen laden ein, Storytelling und Spiel zu erkunden. Es liegen bereits 200 Anmeldungen vor – auch von Berufsfachschulen–, freut sich Fachbereichsleiterin Nadine Rousseau. Die Mitarbeitenden und Azubis von pädagogischen und sozialen Berufen erhielten eine Vorstellung von den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Spielkultur und Erzählkunst.

Bei den „Urban Games“ wird die eigene Stadt zum Spielfeld, es werden mobile Escape-Games entwickelt oder Puppen gebastelt. Zudem gibt es eine Großgruppenintervention auf der Wiese. Während der übrigen Festivaltage lernen sie, wie sich Storytelling durch Musik, Figuren oder Stimme ergänzen lässt.

Öffentliches Bühnenprogramm: Los geht’s mit einem „Story Slam“ am Mittwoch, 14. Juni, 19.30 Uhr: Erzählerinnen und Erzähler treten mit ihren Geschichten gegeneinander an – das Publikum stimmt ab. Am 15. Juni, 19.30 Uhr, öffnet die Erzählbühne: Jeder kann seine Texte präsentieren. Am 16. Juni, 19.30 Uhr, zeigt das Theater Persephone „Wie man todsicher in den Himmel kommt“. Was die Teilnehmenden der Workshops erarbeitet haben, zeigen sie am Samstag, 17. Juni, 15 bis 18 Uhr, bei einer Werkschau. Ab 19.30 Uhr steht dann der Internationale Erzählabend „Geschichten grenzenlos“ an: Raymond den Boestert aus den Niederlanden, Richard Martin aus England und Selma Scheele aus der Türkei erzählen mit Tiefgang und Humor von spielenden Königen, singenden Kaufmännern und tanzenden Kranichen. Sprachen verschmelzen.

Karten: Wer Workshops und Bühnenprogramm besuchen möchte, zahlt 204 Euro Kursgebühr plus 254 Euro für Übernachtung und Verpflegung. Zudem gibt es einen Erzählpass, der für die fünf öffentlichen Abendveranstaltungen auf der Bühne gilt: 30 Euro. Wer nur den Internationalen Erzählabend am 17. Juni besuchen möchte, zahlt 15 Euro. Infos und Buchung:

storytelling.de