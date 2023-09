Innenminister Herbert Reul bedankt sich für Hospizneubau

Die Einrichtung in Bergisch Born wurde nach elf Jahren eingeweiht. Samstag ist Tag der offenen Tür.

Remscheid. Neben dem Bett tanzen die kleinen Wasserbläschen beruhigend in der beleuchteten Säule. Dahinter eröffnet sich durch die ebenerdigen Terrassenfenster ein Blick mitten ins Grüne. Und über allem schwebt nicht nur der Duft von ätherischen Ölen, sondern vor alllem von Menschlichkeit, Würde und Geborgenheit. Denn so fühlt es sich an im neuen Christlichen Hospiz Bergisches Land.

+ Pfarrer Uwe Leicht sprach beim Gottesdienst im Hospiz als Erster zu den vielen Gästen. © Roland Keusch

Nach elf Jahren Planungs- und Bauzeit ist der Neubau in Bergisch Born für die Städte Remscheid, Hückeswagen, Radevormwald und Wermelskirchen am Freitag mit geladenen Gästen bei einem Gottesdienst und anschließender Feier eingeweiht worden – ein Leuchtturmprojekt, an dem viele Menschen beteiligt waren. Über drei Millionen Euro Spenden hatte der eigens dafür gegründete Förderverein für das stationäre Hospiz gesammelt, 4500 Spendenbescheinigungen ausgestellt.

Kein Fest, auf dem der Fördervereinsvorsitzende Andreas Holthaus nicht in seinem Bauwagen Waffeln backte. Ein großer Tag also auch für den Förderverein mit seinen 180 Mitgliedern, der das Projekt unermüdlich durch alle Höhen und Tiefen über elf Jahre vorangetrieben hatte. „Das Hospiz entstand aus der Überzeugung heraus, dass jeder Mensch am Ende seines Lebens das Recht auf Würde besitzt“, erklärte Holthaus vor den Gästen aus Politik, Gesellschaft und Verwaltung die Idee dieser „letzten Adresse in häuslicher Umgebung und ohne Krankenhauscharakter“, sondern mit viel Liebe.

Hospiz in Bergisch Born ist das 74. in NRW

+ So sieht der Innenhof aus. © Roland Keusch

Und das sei hier wunderbar umgesetzt worden, erklärte auch Innenminister Herbert Reul (CDU). „Schon allein die Räume zeigen, dass es ein Zuhause ist - hell und familienfreundlich“, sagte der Minister nach seinem Rundgang beeindruckt. Es war übrigens sein erster Besuch in einem Hospiz. Das in Bergisch Born ist das 74. in NRW. „Es ist eine Riesenleistung, was Sie hier erschaffen haben. Mit dem Hospiz haben Sie einen wichtigen Dienst an der Gesellschaft geleistet. Tausend Dank, dass Sie das gemacht haben“, lobte der Minister, der betonte: „So etwas geht nur mit viel menschlichem Engagement – und das ist hier in der Region stark vertreten.“

Am wichtigsten seien die Menschen, die hier arbeiteten – und die sind mit vollem Herzblut dabei. Das Team besteht aus Palliativärzten, Pflegepersonal, ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie Seelsorgern. „Dieser Ort ist ein Geschenk für unsere Städte“, erklärte Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD). Auch für den Architekten Daniel Wiedenkeller, der zum ersten Mal ein Hospiz geplant hatte, war ein besonderer Tag. „Für mich war es schön zu sehen, wie es aussieht, wenn das Haus mit Leben gefüllt ist.“

Die Betreibergesellschaft muss das Defizit ausgleichen

+ Heike Krone-Stollwerk (v. l.), Simone Müller-Emde und Hanna Rosin zeigen eins der Betten. © Roland Keusch

Der Bedarf ist da. Bereits 30 Anmeldungen liegen der Geschäftsführerin Sandra Thomas vor – dabei gibt es „nur“ Platz für zehn Gäste. Sie werden wohl in den nächsten zwei Wochen einziehen. Jeder von ihnen hat ein eigenes Zimmer mit eigener Terrasse und barrierefreiem Bad. Angehörige können im Gästezimmer mit übernachten, wenn sie möchten. Ansonsten gibt es auch ein Zimmer für sie. Zudem einen Gemeinschaftsraum mit offener Küche, in der ein Koch frisch kocht, was sich die Gäste wünschen. Eine große Terrasse gibt es ebenso wie einen Innenhof mit Brunnen und einen „Raum der Stille“ mit einem ganz besonderen Fenster: Es zeigt eine Waldszene von Künstler David Komander, die auf Glas gedruckt wurde. Wenn nun das Sonnenlicht hereinfällt, entsteht eine Atmosphäre der Ruhe, Einkehr und Hoffnung. Der Titel „Sunset“ könnte kaum schöner sein.

Das Christliche Hospiz Bergisches Land ist ein ökumenisches Haus – jeder ab 18 Jahren darf hier nach der Überweisung eines behandelnden Arztes oder des Krankenhauses einziehen, unabhängig von Nationalität, religiöser oder sexueller Ausrichtung. Die Philosophie: selbstbestimmt bis zum Schluss. Und das gilt nicht nur für die Schmerzlinderung, sondern auch für Vorlieben wie Musik, Nähe oder Ruhe.

Spenden sind auch weiterhin nötig: Die Krankenkassen decken 95 Prozent der Betriebskosten. Den Rest muss die Betreibergesellschaft schultern – etwa 70.000 Euro im Jahr. Und wer möchte, kann heute beim Tag der offenen Tür am Eingang Spendenwünsche „pflücken“.

Samstag geöffnet

Alle Interessierten sind eingeladen, sich am Samstag, 2. September, beim Tag der offenen Tür von 11 bis 16 Uhr im neuen Hospiz, Bornefelder Straße 50, umzuschauen. Das Team führt durch die Räume, zudem gibt es kleine Talks zum Konzept. Der Inner Wheel Club backt zudem Waffeln. Da am Hospiz selbst kaum Parkplätze zur Verfügung stehen, öffnet die Firma Heyco im Gewerbegebiet nebenan ihren Parkplatz.