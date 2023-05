Industrieumsätze steigen weiter

Die Umsatzsteigerung liegt in Remscheid höher als etwa in Wuppertal und Solingen.

Remscheid. Im März sind die Umsätze der Remscheider Industrie erneut gestiegen. Das zeigen Daten, die die Bergische IHK veröffentlicht hat. Demnach erlösten die Remscheider Betriebe 14,8 Prozent mehr als im März 2022. Vergleicht man das erste Quartal des Jahres mit dem Vorjahreszeitraum, stieg der Umsatz um 13,8 Prozent.

Die IHK weist allerdings darauf hin, dass diese Werte nicht preisbereinigt sind, ein Teil der Umsatzsteigerung dürfte also auf der notwendigen Weitergabe gestiegener Einkaufspreise basieren. Das aber gelingt der Remscheider Industrie offenbar besser als anderen, wie die aktuellen Daten zeigen. Die Umsatzsteigerung liegt in Remscheid höher als in Wuppertal (+12,7 Prozent von März 2022 auf März 2023), Solingen (+5,1) und auch als im NRW-Landesschnitt (+2,0). Die IHK hat für ihren Datendienst auf Zahlen des Statistischen Landesamtes zurückgegriffen, berücksichtigt wurden dabei Betriebe mit mindestens 50 Beschäftigten. wey