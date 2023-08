In diesem Lenneper Café herrschen die „Golden Fifties“

Das Lenneper Retro-Café Bubble Gum lässt die Herzen von Amerika-Fans höher schlagen – Was es hier alles gibt.

Remscheid. Marty McFly und Dr. Emmet Brown brauchten dafür einen Fluxkompensator, in Lennep bedarf es nur eines beherzten Schrittes, um in eine andere Zeit zu reisen: Wer die Türschwelle der Kronenstraße 1 überschreitet, findet sich im Amerika der 50er Jahre wieder. Denn in der kleinen Seitengasse mitten in der historischen Altstadt gibt es einen Laden, der wohl weit und breit einzigartig ist: Bubble Gum.

+ „Süßigkeiten sind das Gemüse der Seele“: Im Candy Shop gibt es alles für den süßen Zahn, bewacht vom Krümelmonster. © Roland Keusch

Hier leben Claudi Timmermann alias „Miss Bubble Gum“ und ihr Mann ihren wahrgewordenen Retro-Traum auf 50 Quadratmetern – und Fans aus ganz Deutschland, von Hamburg bis Berlin, träumen mit. Rock‘n’Roll, Pin-up und Milchshakes mit Kirschen – leben die „Golden Fifties“ wieder auf? „Nein“, sagt Miss Bubble Gum überzeugt. „Der Trend hat nie aufgehört.“

Die Älteren, die diese Zeit miterlebt haben, fühlten sich beim Betreten des Ladens zurückversetzt, sagt die Inhaberin. In die Zeit, als Elvis Presley King war und die Werbemacher der Madison Street im Fernsehen eine Wundermaschine entdeckten, um die Träume der Verbraucher zu beflügeln. Für Jüngere sei das Retro-Café eher eine besondere Instagram-Kulisse.

Kein Wunder: Denn hier gibt es einfach so viel zu sehen, dass man gar nicht weiß, wohin man zuerst gucken soll – jeder Zentimeter ist dekoriert, pastellrosa oder türkis, hier hängt die Zuckerwatte unter der Decke. Ein süßer Leckerbissen für die Augen. Bereits draußen grüßt der Riesen-Cupcake vom Steuer des pinkfarbenen VW-Bulli, Max und Caroline von „Two Broke Girls“ nehmen im Schaufenster die Bestellung auf, während der süßliche Kaugummigeruch über das Lenneper Kopfsteinpflaster weht.

+ Vor dem Laden Kronenstraße 1 sitzt der Cupcake am Bulli-Steuer. © Roland Keusch

Denn „Welcome to the Candy Shop“ heißt es im Inneren. Hier reihen sich Zuckerstangen an runde Lollis, blaue Delfine an Zuckerarmbänder, bewacht vom Krümelmonster. „Süßigkeiten sind das Gemüse der Seele“ prangt über der Candybar. Auch Accessoires wie ausgefallene Gießkannenohrringe, natürlich handmade, oder Ice-Cream-Erasers, also Radiergummis in Eiscremeform, gibt es hier zu kaufen. Wer einen ausgefallenen Geschenkartikel sucht, wird fündig. Auch für Männer – in diesem Fall aber nichts in Pink. Beliebt seien die Geschenkkörbchen, die individuell zusammengestellt werden können. „Und hier haben wir unsere Reiseabteilung: Salz und Chips aus Ibiza, Duftkissen mit Fernweh-Duft“, sagt Miss Bubble Gum, die weiß, wovon sie spricht: Sie war Flugbegleiterin, flog allein 13 Jahre in die USA. Heute serviert sie Pumpkin-Pie-Macchiato, Peppermint-Milchshake und Cheesecake gern mit ihrem Stewardess-Wagen. Oft in Airline-Uniform.

Oldtimerfahrt und Fotoshooting mit XXL-Mäusespeck

Samstags gibt es im Bubble Gum amerikanisches Frühstück – Pancakes, Bagels, Peanut Butter. Wer sich das Land der unbegrenzten Möglichkeiten auf der Zunge zergehen lassen möchte, sollte reservieren. Denn die Plätze auf den Lederbänken neben der Jukebox sind rar. Fun fact: Der Zucker für den Kaffee lagert hier nicht einfach so in einem Streuer – das wäre ja ordinär. Hier wird der Zucker im Cadillac vorgefahren. Ein paar Mal im Jahr gibt es zudem einen Motto-Brunch: mal „Pink Lady“ mit pinkfarbenen Burgern, mal Elvis, mal Grease, natürlich mit der passenden Musik und Deko. Im Herbst soll sogar ein Elvis-Imitator zwischen Brownies und Rollschuhen auftreten. Die Termine gibt Miss Bubblegum auf Instagram bekannt. Reservieren ist auch hier Pflicht. Die Konditormeisterin bietet zudem Torten und süße Sünden auf Bestellung an.

Wer möchte, kann zudem ein Fotoshooting mit Riesen-Süßigkeiten buchen: „Cheese“ sagen neben Lollis, Macarons und Mäusespeck. Oder seinen Geburtstag im Café feiern. Platz ist für bis zu 20 Personen. Oder eine Oldtimerfahrt buchen. „Wir arbeiten mit mehreren Anbietern zusammen, von VW Bulli bis Corvette ist alles dabei“, sagt Miss Bubblegum, die nicht nur Oldtimerfan ist, sondern Bubble Gum nun auch auf die Straßen bringt: Raten Sie mal, welche Farbe ihr neuer Twingo hat. Genau. Und Wimpel. „Genauso crazy wie der Laden bin ich auch“, sagt Miss Bubble Gum.

+ Jeder Zentimeter ist USA. Wer das mag, wird hier glücklich. © Roland Keusch

Kontakt und Öffnungszeiten

Kontakt: Bubble Gum Lennep, 50’s Retro Café und Cupcake Shop, Kronenstraße 1, Lennep, Tel. 0177-7299867, E-Mail: mybubblegum@gmx.de

www.bubblegum-lennep.de

Auch auf Instagram ist man unterwegs, zu finden unter bubblegum_lennep

Öffnungszeiten: Mittwoch 15 bis 18 Uhr, Donnerstag 12 bis 19 Uhr, Freitag 12 bis 20 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr. Für amerikanisches Frühstück und Brunch bitte anmelden.