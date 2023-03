Immer mehr wollen einen deutschen Pass

Remscheid. Die Zahl der Menschen, die aus dem Ausland stammen und die deutsche Staatsbürgerschaft anstreben, ist deutlich angestiegen. Gab es in den Jahren 2018 und 2019 noch gut 150 Einbürgerungen in Remscheid, so waren es im vergangenen Jahr mehr als doppelt so viele. Und: Dieser Trend scheint deutlich an Fahrt aufzunehmen. In den ersten beiden Monaten 2023 registrierte die zuständige Fachdienstleiterin der Stadtverwaltung, Claudia Schwarzweller, bereits 131 Neuanträge. Wenn das so weitergeht, werden es in diesem Jahr insgesamt über 700 sein. „Mit dem vorhandenen Personal können wir das nicht bewältigen“, erklärt die Behördenleiterin, die erneut die Folgen des Weltgeschehens als Herausforderung meistern muss.