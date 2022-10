Immer mehr Menschen sind von Obdachlosigkeit bedroht

Die Zahl der wohnungslosen Menschen steigt in Remscheid. Die Stadt kann bei Mietschulden helfen.

Von Timo Lemmer

Remscheid. Der Kreis der Personen, die von Wohnungslosigkeit betroffen oder zumindest bedroht sind, wird in Remscheid steigen. Darin sind sich Experten aus Verwaltung und von Sozialdiensten einig. In der aktuellen Situation, zumal kurz vor dem Winter, würden die Alarmglocken schrillen, berichtet Ute Schlichting von der Caritas.

Carsten Thies und Martina Lajewski, Fachdienstleiter und Stellvertreterin Wohnen bei der Stadt, kümmern sich mit ihrer Abteilung um Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten, wie es heißt: sogenannte Wohnungsnotfallhilfen. Die Stadt bringt Personen unter, die von Obdachlosigkeit bedroht sind. Die Zahl derer, die das in Remscheid betrifft, steigt rasant. 75 Haushalte mit 136 Personen sind derzeit ordnungsbehördlich untergebracht – diese Zahlen nennt Lajewski. „Letztes Jahr waren es noch 60 Haushalte mit etwa 125 Personen.“

In 25 der aktuellen Haushalte gibt es Migrationshintergrund – da Geflüchtete in der Regel vom Ausländeramt betreut werden, wirkt sich hier also keineswegs ein erhöhter Zustrom aus. „Wir gehen davon aus, dass die Zahl weiter steigt.“

Stadt kann Mietschulden übernehmen

Das ist auch in einem anderen Bereich der Fall: Wenn die Experten eine Wohnung für einen Haushalt als „erhaltenswert“ einstufen, können seitens des Fachdienstes Mietschulden per Darlehn übernommen werden. „Im zweiten Quartal haben wir sieben Haushalten die Miete gesichert, im dritten Quartal waren es schon 14“, berichtet Lajewski. Hier geht es um Menschen, die vor der Entscheidung stehen: Strom oder Miete zahlen – und sich gegen die Miete entscheiden. Wer stattdessen Miete zahlt, die Energie aber nicht, erfährt beim Jobcenter Hilfe. Die Anzahl der Haushalte, denen nicht mehr beides gelingt, ist also noch größer, wobei sich die weit erhöhten Abschläge in diesen Zahlen noch nicht einmal ausgewirkt haben.

An der Schüttendelle betreibt die Caritas ein Tagescafé. Obdachlose können sich hier in sicheren Räumen aufhalten, duschen, frühstücken, warme Getränke zu sich nehmen. Ute Schlichting, Fachdienstleitung der Wohnungsnotfall- und Eingliederungshilfen, bestätigt, dass sich der Sozialverband auf steigenden Andrang vorbereitet. Noch merke man im Tagescafé nichts davon, sagt sie, „aber wenn es kalt wird, wird es losgehen.“ Probleme würden sich hier immer verzögert zeigen, während die Sozialberatung bereits jetzt voll beschäftigt sei. Von noch mehr Andrang im Tagescafé geht sie im Verlauf des Winters fest aus.

Es wird schwieriger und keiner weiß, wo das noch hingeht.

Mit den ersten Meldungen zu Energiekrise und Teuerungen seien die Alarmglocken angegangen – man rechne mit mehr hilfsbedürftigen Menschen. „Es wird immer schwieriger“, fasst auch Lajewski zusammen. „Und es weiß keiner, wo das noch hingeht.“ Wie der RGA berichtete, rechnet Fachdienstleiter Thies nach einer Umstellung mit einer Verdreifachung der Haushalte, die Anrecht auf Wohngeld besitzen. Ob das aber ausreiche, um alle Menschen abzusichern, sei offen, so Lajewski: „Wir werden bis nächstes Jahr brauchen, um ein genaues Bild von der aktuellen Lage zu haben.“