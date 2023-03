Im stillen Gedenken an Sinti und Roma

Ort des Gedenkens: das Denkmal in Blaffertsberg.

Am Freitag, 9.30 Uhr, findet in Lüttringhausen eine Gedenkveranstaltung zur Deportation der auf deutschem Reichsgebiet lebenden Sinti und Roma ins Konzentrationslagers Auschwitz statt.

Remscheid. Bluma Meinhardt, die mittlerweile in Holland lebende Tochter eines Auschwitz überlebenden Remscheiders, wird im Anschluss mit ihrer Band zum Auftritt in der Albert-Einstein-Gesamtschule aufbrechen. Die nicht-öffentliche Veranstaltung dort beginnt um 11.40 Uhr in der Aula.

Vorab sprechen bei der vom Verein Gedenk- und Bildungsstätte Pferdestall organisierten Feier am Denkmal am Blaffertsberg, Nähe Klausener Straße 123, Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz sowie ein Vertreter der Sinti Allianz Deutschland, der verfolgten Remscheider Familien und des Vereins Pferdestall Remscheid. Es folgt die Niederlegung eines Kranzes in stillem Gedenken. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung durch das Ensemble Romeny Jag. -AWe-