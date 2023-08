Im Sozialkaufhaus finden Omas Schätzchen einen Abnehmer

Das Sozialkaufhaus bietet Anlaufstelle für viele Sachspenden aus zweiter Hand.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Egal ob die ungeliebte Lederjacke aus dem Kleiderschrank, Omas altes Porzellanservice oder die Kommode, die nicht mehr zur neuen Einrichtung passt: Oft nehmen Sachen, die bei anderen für Freude sorgen, mehr Platz weg, als daheim verfügbar ist. Wer sie loswerden – und gleichzeitig etwas Gutes tun will, dem kommt das Sozialkaufhaus Remscheid gelegen. Hier werden Spenden nicht nur aufbereitet, sondern für kleines Geld weiterverkauft, insbesondere an bedürftige Bürger.

Spenderinnen und Spender habe das Kaufhaus in großer Zahl, sagt Petra Kipp. Ihre Dankbarkeit hierfür ist groß: „Es ist wahnsinnig schön zu sehen, dass so viele Leute an uns denken.“ Und auch die Resonanz bleibe nicht aus: „Die Kunden rennen uns teilweise fast die Bude ein“, sagt Kipp. Bei einer roten Gitarre sei es vor kurzem bei einer Kundin sogar zu Freudentränen gekommen, als sie das Instrument im Laden entdeckte.

Was es hierfür braucht, ist die Bereitschaft der Leute, zu spenden. Und die Überlegung, dass nicht mehr gewollte Sachen nicht zwingend auf den Sperrmüll gehören: „Wir freuen uns immer über Kontaktaufnahmen, auch wenn wir nicht alle Waren bei uns in den Verkauf mit aufnehmen können“, sagt Petra Kipp. Einen Versuch sei es aber in jedem Fall immer wert.

„Alles, was ich liebe, kann ich hier leben.“

Über mehrere Etagen hat das Kaufhaus fein säuberlich Dekoartikel, Textilien und Möbel ausgestellt. „Wer mag, kann gerne vorbeikommen und sich selbst davon überzeugen, dass hier große Qualität zum kleinen Preis zu finden ist“, sagt die Kaufhausleiterin, während sie sich auf eine Couch fallen lässt. Sie ist seit 2019 Leiterin des Kaufhauses und stellvertretende Geschäftsführerin bei der Arbeit Remscheid gGmbH, die den Gebrauchtwarenladen am Markt betreibt. Schon von Beginn an habe sie hier Erfüllung gefunden: „Alles, was ich liebe, kann ich hier leben,“ schwärmt Petra Kipp von ihrem Beruf.

Damit sie diesen auch weiterhin mit bester Laune fortführen kann, setzt sie voller Vertrauen auf die Remscheider Spender. Und auf ihre Kolleginnen und Kollegen, die mit genau dem gleichen Herzblut wie sie vor allem ein Ziel verfolgen: Nachhaltigkeit. Zusammen mit Mariola Maggi (Abteilungsleiterin Textil), Alina Mokstadt (Hausrat) und Christoph Mittelbach (Möbel) will sie dafür sorgen, dass möglichst wenig weggeschmissen und stattdessen in einem Kreislauf aufbereitet und wiederverwertet wird.

Die Reaktion der Kunden sei überwältigend, so Kipp. Über 7500 aktive Kundenkarten habe das Kaufhaus bereits vergeben. Diese erhalten diejenigen Bürger, deren Nettogehalt unter der Pfändungsgrenze von 1409 Euro netto liegt. Mit der Karte erhalten sie 30 Prozent Ermäßigung auf alle Waren im Kaufhaus. „Wir nehmen unsere Aufgabe zur Grundsicherung für Leute, die jeden Cent zweimal umdrehen müssen, sehr ernst“, sagt die Kaufhausleiterin.

Mariola Maggi fügt hinzu: „Der Laden ist so vielfältig, fast stündlich kommt hier neue Ware an. Die Leute sind immer wieder begeistert.“ Doch auch für Menschen, die ohne Kaufhaus-Card stöbern wollen, sei der Laden eine Bereicherung: „Wer vorbeikommt, findet persönliche Unikate zum Schnäppchenpreis“, sagt Petra Kipp.

Um es den Spendern einfach zu machen, bietet das Kaufhaus Remscheid auch einen Abholservice für die potenziellen Spenden an. So können Bilder an das Kaufhaus geschickt oder ein Besichtigungstermin vor Ort vereinbart werden. „Das alles ist für die Spender natürlich kostenlos“, führt Kipp aus. Für die Zukunft hofft sie auch noch mehr Bewusstsein zum Thema Nachhaltigkeit: „Wir müssen weg von dem Gedanken: Das ist ja gebraucht und somit automatisch minderwertig.“ Deswegen kaufe auch sie aus Überzeugung am liebsten gespendete Sachen: „Viele würden sich wundern, was man hier an Unikaten findet.“

Gutscheinaktion Stärkungspakt

Eine besondere Aktion gibt es seit dem 14. August im Kaufhaus Remscheid im Rahmen des Stärkungspaktes des Landes NRW. Insgesamt 500 Kunden mit einer Kaufhaus-Card können einen Gutschein erhalten, mit dem sie sich mit Waren im Wert von 30 Euro umsonst eindecken können. „Schon am ersten Tag war die Resonanz mit über 160 Kunden überwältigend“, sagt Kipp. Das Angebot gelte, solange der Vorrat reicht. Der Gutscheincounter steht im Schaufenster und zählt (Stand gestern) 304 offene Gutscheine.

