Im Rückwärtsgang: Toyota kommt Zeugen entgegen und kracht in Garten

Kurioser Unfall mit Fahrerflucht

© Roland Keusch (Symbolfoto)

Der Unfallverursacher flüchtete zu Fuß. Die Ermittlungen der Polizei zu dem Vorfall dauern an.

Remscheid. Ein kurioser Unfall mit anschließender Fahrerflucht hat sich am Samstag an der Papenberger Straße in Remscheid ereignet. Laut Polizei befuhr ein Zeuge mit seinem Auto die Papenberger Straße bergauf, als ihm ein Toyota rückwärts entgegenkam.

Der unbekannte Toyota-Fahrer kam plötzlich von der Straße ab und fuhr in einen Garten. Dabei wurden sowohl der Toyota als auch ein Gartenzaun und eine Hecke stark beschädigt.



Der Zeuge sprach den verunfallten Fahrer an, der jedoch zu Fuß die Flucht ergriff.



Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. Es entstand ein Sachschaden von circa 6000 Euro. red

