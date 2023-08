Im Namen des Volkes ergeht nicht nur ein Urteil

Echte Richter, fiktive Fälle: Der Tag der offenen Tür im Amtsgericht Remscheid zog viele Besucher an.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Gerichtssendungen im Fernsehen kennen die meisten. Die Fälle übertrumpfen sich in Lug und Betrug, in Mord und Totschlag. Doch wie läuft so eine Gerichtsverhandlung in der Realität ab? Ist es wirklich so wie bei Hold, Salesch und Co.?

Am Freitag konnten Interessierte das beim Tag der offenen Tür im Remscheider Amtsgericht am eigenen Leib erleben. Die klare Antwort: Die Fernsehfälle sind mitunter unterhaltsam, haben mit dem Alltag aber wenig zu tun.

Schon bei Eintritt wurde deutlich, dass sich die Gerichtsbesucher in einer Institution mit strengen Regeln befinden. Denn offen waren die Türen nicht wirklich. Zwar waren alle Besucher herzlich eingeladen, den Verhandlungen beizuwohnen. Vorbei am Pförtner und durch die Sicherheitsschleuse mussten aber dennoch alle.

„Wie Sie sehen: Meistens verläuft sowas kurz und schmerzlos.“

Ein paar Treppenstufen weiter oben wirkte es dann schon einladender. An diversen Infoständen konnten Interessierte mit Juristen, Rechtspflegern, Polizisten und Vertretern der Stadt ins Gespräch kommen. Zudem stand Kaffee und Kuchen bereit, um gestärkt zur ersten gespielten Verhandlung des Tages zu schreiten.

Der Fall: ein Scheidungstermin. Den Vorsitz hatte Richter Dr. Peter Lässig. „Die Richter sind echt, die Eheleute eher nicht“, leitete er die Verhandlung humorvoll ein. Dann ging es los: Scheidungsfall Greve gegen Fausten. Es folgten Fragen zum Stand der Ehe. Und ehe sich die Zuschauer im Saal versahen, hatte die Verhandlung auch schon ein Ende, die fiktive Ehe war geschieden: „In Ehesachen beträgt die Verhandlungsdauer im Regelfall nicht länger als zehn Minuten“, sagte der Richter, der seit 1999 im Beruf tätig ist.

Immer wieder machte Dr. Lässig Pausen, um Schritte der Verhandlung im Nachgang zu erklären. Am Ende stellte er sich zudem den Fragen der Besuche. Vor Verlassen des Saals fügte er zum Thema Ehesachen noch hinzu: „Wie Sie sehen: Meistens verläuft sowas kurz und schmerzlos.“

Etwas länger nahm die Strafsache in Anspruch, die Dr. Thomas Künzel, Direktor des Remscheider Amtsgerichtes, betreute. Im zweiten fiktiven Fall des Tages fuhr ein rücksichtsloser Autofahrer über die festgeklebten Hände eines Klima-Aktivisten. Ein aktuelles Beispiel aus der Zeit, dem die Zuschauer im nun restlos vollen Saal interessiert lauschten.

Nach etwa einer Stunde voller Befragungen, Verlesungen von Staatsanwältin und von Strafverteidiger Kim Keil, Zeugenaussagen und Abschlussplädoyers, erhob sich der Saal. „Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil: Der Angeklagte wird zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung und einem Führerscheinentzug von mindestens zwölf Monaten verurteilt.“ Auch danach waren Fragen und Meinungen zum Prozess willkommen – und wurden mit Freude von Dr. Thomas Künzel beantwortet.

Rechtspflegerinnen stellen den ganzen Tag über ihren Beruf vor

Vor, nach und zwischen den Verhandlungen wurde den Besuchern die Möglichkeit gegeben, weitere Bereiche des Gerichts kennenzulernen. Neben der Polizei, die mit einem Verkehrsparcours und der bekannten Alkohol-Brille das Außengelände in Beschlag nahm, waren auch die Rechtspflegerinnen Nathalie Strenk und Lisa Greve in interessante Gespräche verwickelt.

Es wurde deutlich: Der Beruf des Rechtspflegers mag weniger bekannt sein als der eines Richters. Weniger vielseitig ist er aber nicht: „Häufig werden wir als kleine Richterinnen bezeichnet. Die Vielfältigkeit der Verhandlungen, die wir betreuen, ist den meisten gar nicht bewusst“, sagte Nathalie Strenk. Angelegenheiten zu Grundbuch und Handelsregister seien zum Beispiel Alltag für Rechtspflegerinnen.

Dem Beruf eines Rechtspflegers geht ein duales Studium voraus. Anders als Anwälte und Richter durchlaufen sie kein mehrjähriges Jura-Studium. Bestimmte Rechtsgebiete unterliegen im Gericht komplett der Zuständigkeit von Rechtspflegern.

