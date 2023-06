Im Dreißigjährigen Krieg erbaut - So lebt es sich in einem Denkmal

Am Hasenclev 67 steht seit etwa 1639 eines der ältesten Häuser in Alt-Remscheid.

Christa Bergner besitzt ein fast 400 Jahre altes „Schätzchen“ – seit 2011 vermietet sie das Haus.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Ehrfurcht ist das Gefühl, welches viele Spaziergänger Am Hasenclev 67 einholt. Denn schon auf den ersten Blick wird deutlich: Das Haus, das hier steht, ist nicht wie die anderen. Der Grund liegt auf der Hand: Das Baujahr wird auf 1639 datiert. „Mit Proben des Holzes konnte das Institut für Ur- und Frühgeschichte in Köln das Alter auf drei bis fünf Jahre genau bestimmen“, sagt Renate Falkenberg von der Unteren Denkmalbehörde in Remscheid. Seit 2010 ist das Haus von Grund auf renoviert – so dass Besucher nun auch die Fachwerkfassade und die charakteristische Eingangstür bestaunen können.

Das Haus liegt unmittelbar oberhalb der Haddenbacher Straße, praktisch gegenüber der Freiwilligen Feuerwehr Nord. Die Siedlung am Hasenclev beginnt mit der Hausnummer 1 an der Kreuzung zur Düppelstraße, das Eigentum von Christa Bergner bildet das östliche Ende der Straße. Sie lebt mit ihrem Mann Karl Rolf im Nebenhaus, das denkmalgeschützte Gebäude vermietet sie seit 2011.

„Man muss sich vor Augen halten: Das Bauernhaus wurde im Dreißigjährigen Krieg erbaut.“

Seit 2014 ist Familie Hahn im Denkmal zu Hause. Kirsten Hahn bereut den Einzug bis heute nicht, ganz im Gegenteil: „Wir haben vor, hier wohnen zu bleiben, für uns gibt es keinen Grund auszuziehen“, sagt sie mit einem Lächeln. Dafür sorgt unter anderem die Kombination aus ursprünglichem Charme und moderner Ausstattung. Die Treppe ist mit neuen Dielen versehen, außerdem hat das Haus inzwischen Wand- und Fußbodenheizung. Die Familie, die bereits vorher ein altes Haus in Ronsdorf bewohnt hatte, fühlt sich rundum wohl: „Wir sind weiterhin verliebt in das Haus und den Mix aus neuer Ausstattung und ursprünglichem Flair“, sagt Hahn. Auch über die Vermieter hat sie nur Positives zu verlieren: „Die zwei sind echte Vorbilder für andere Vermieter. Wenn irgendetwas ist, kümmern sie sich sofort“, fügt sie hinzu.

Für Renate Falkenberg ist die Liebe zum Haus nicht verwunderlich: „Man muss sich vor Augen halten: Das Bauernhaus wurde im Dreißigjährigen Krieg erbaut“. Die Besonderheit der Zeit bedinge auch die Einzigartigkeit der Architektur: „Für mich persönlich ist es die Abzimmerung, die den besonderen Reiz der Immobilie ausmacht“, sagt die zuständige Bearbeiterin der Unteren Denkmalbehörde. Die Schieferplatten, in Kombination mit den im Fachwerk sichtbaren Andreaskreuzen, vermitteln eine ganz besondere Atmosphäre, so Falkenberg.

Ehepaar Bergner steckte viel Zeit und Kraft in die Erneuerung

Christa und Karl Rolf Bergner genießen mittlerweile den Blick aufs Haus von Außen. Die Geschichte der Familie von Christa Bergner Am Hasenclev reicht weit zurück. Die Großmutter der Eigentümerin erwarb das Haus 1907, die ersten Fotos, die Bergner fein säuberlich aufbewahrt, stammen aus dem Jahr 1910. Bis 2008 verdeckten Holzschindel das Fachwerk. Dass dies freigelegt wurde, entpuppte sich als glücklicher Zufall: „Gewusst hat das natürlich niemand“, sagt Christa Bergner.

Alle bisherigen Folgen der Stadtteilserie 2023

Die Arbeit, die das Ehepaar in die Renovierung steckte, war enorm: „Viele Leute unterschätzen, dass so ein altes Gebäude eine besondere Art der Begeisterung und Pflege verlangt“, sagen beide. Besonders dankbar sind sie daher für die Unterstützung, die sie beim Umbau erhielten: „Alleine hätten wir das nicht stemmen können. Da half all die Zeit und all das Herzblut nicht“, sagen die Bergners. Das Gefühl, das beim Umbau beide beschlich, war zunächst ein gemischtes: „Als der große Bagger kam und auch der Riesenkran anrollte, wurde mir schon ein wenig mulmig“, erinnert sich Karl Rolf Bergner. Letztendlich habe sich die Mühe aber im Großen und Ganzen gelohnt.

Das honorieren auch die Menschen, die bis dato nichts mit dem Haus zu tun hatten. Beim Tag des Denkmals am 12. September 2010 musste sich das Ehepaar einem Fragenhagel der Interessierten stellen. Und auch heute blieben Passanten immer wieder begeistert vor dem alten Haus Am Hasenclev stehen.

Denkmalliste

Die Liste der Denkmäler in Remscheid führt die Häuser nach Straßennamen alphabetisch auf und ordnet ihnen, je nach Eintragsdatum, individuelle Nummern zu. Das Haus der Familie Bergner, Am Hasenclev 67, ist mit der Nummer 8 am 6. Juni 1984 eingetragen worden.

Die komplette Liste ist hier online einsehbar.