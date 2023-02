Gericht

+ © Tim Oelbermann In Hasten war eins von zwölf durchsuchten Objekten. © Tim Oelbermann

Der Vorwurf lautet Verstoß gegen das Waffengesetz.

Remscheid. Heute startet am Amtsgericht der Prozess gegen einen Mann, der verdächtigt wird, scharfe Schusswaffen illegal an kriminelle Kreise verkauft zu haben. Die Polizei hatte im September 2020 einen Waffenladen in Hasten durchsucht und mehrere Datenträger und eine scharfe Schusswaffe sichergestellt. -mw-