IG Metall: Warnstreiks diese Woche

Remscheid. Die IG Metall kündigt Warnstreiks in Remscheid an. „Noch in dieser Woche werden wir die Beschäftigten in allen tarifgebundenen Betrieben der Metall- und Elektroindustrie zu Warnstreiks aufrufen“, sagt Serdar Üyüklüer, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Remscheid-Solingen. „Die Aufrufe gelten für alle Beschäftigten in allen Schichten und allen Büros – auch im Homeoffice.“