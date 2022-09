Hunderte Schiffe schippern im Freibad Eschbachtal - Mit vielen Fotos

Auch heute gibt es die Möglichkeit, die Schiffe im Becken zu sehen.

Von Ottmar Gebhardt

Remscheid. Rudi Pfitzer aus Langenfeld flutet den Tank seines U Bootes. Es sinkt langsam auf 4 m Tiefe im Sprungbecken des Eschbachtalfreibades. Das ist deshalb etwas Besonderes, weil man das Schiff bis auf den Grund beobachten kann. Die Schiffsparade im Freibad Eschbachtal an diesem Wochenende ist wieder ein voller Erfolg. Fördervereinsvorsitzender Stefan Grote wurde von den vielen Anmeldungen überrascht. 180 Aussteller präsentieren rund 400 Boote im großen Becken des Freibades, während Grote über die Lautsprecheranlage zahlreiche Hintergrundinformationen gibt. Der Wind sorgt für Wellen im Wasser, es sieht aus wie auf dem Meer.

Auch Helmut Harhaus ist mit seiner Frau aus Schleswig Holstein angereist, um „seine“ Modellschiffsparade zu sehen. 1999 hatte er diese Veranstaltung ins Leben gerufen. Zu dieser Zeit hatte er ein Modellbaufachgeschäft in Lüttringhausen.

Michel Haaf, der aus Bochum angereist ist, lässt sein Segelboot über das Wasser kreuzen.

Niklas Karau, 9 Jahre alt, steuert ein Rennboot, hat keine Zeit für ein Interview. So erklärt Vater Michael, dass sein Sohn schon mit 6 Jahren zum ersten Mal an einer Modellschiffparade teilgenommen hat.

Hanno Niesler sitzt tatsächlich in einem Schlauchboot und lässt sich von seinem mächtigem, schwedischen Eis-brecher durch das Becken ziehen. Er berichtet, dass er seit 41 Jahren Modellschiffe baut. Zum ersten Mal kam er vor 10 Jahren nach Remscheid.

Ein Krabbenkutter wirft seine Netze aus. Es sind Möwenschreie zu hören. Nach dem Fang werden die Netze eingeholt, das Fangergebnis bestaunt. Es ist wie im echten Leben.

Die großen Löschwasserkanonen des Feuerwehrbootes von Ralf Hungenbach aus Wuppertal spritzen im hohen Bogen. Sein Enkel Ben Bydolek ist begeistert: „Opa, kann ich nicht auch ein Boot haben?“ Hungenbach stellt ihm in Aussicht später ein Boot zu kaufen, um es im Winter gemeinsam zusammen zusammenzubauen.

Aber es sind an diesem Wochenende nicht nur Aussteller in Deutschland ältestem Freibad. Die Besucher staunen über die unzähligen individuellen Schiffe. Die am Abend in der Dunkelheit einen besonderen Auftritt haben. Jetzt erkennt man die filigranen Arbeiten an den Booten. Starke Scheinwerfer spenden Licht, die Positionslampen blinken und ein Schiff schießt sogar Leuchtraketen ab.

Die Schiffsparade wird auch am heutigen Sonntag noch zu sehen sein. Von 11 bis 18 Uhr können Besucher im Freibad Eschbachtal ins Staunen kommen.