Housepark-Festival hat kaum Sponsoren

Von Lena Spataro

Remscheid. Dumpfe Bässe dröhnen durch den Stadtpark, über die Konzertmuschel zucken Stroboskop-Blitze - das Housepark-Festival steht wieder an. Am Samstag wurde der Remscheider Stadtpark erneut zum Festivalgelände, auf vier Bühnen gab es elektronische Musik. „Dieses Jahr feiern wir das größte Housepark aller Zeiten“, sagt Eric Jesinowski vom Veranstaltungsteam.

An den Plattentellern standen lokale DJs und auch international bekannte Künstler, darunter Lola Kind aus Köln sowie Paul Schneyder und DJPreacher, die als DJ-Duo „2 Electronic Souls“ auftreten. „Zukünftig soll dieses hohe Niveau mindestens gehalten, wenn nicht gesteigert werden“, kündigt Jesinowski an. Möglich sei das auch, weil man auf eine feste Fan-Basis setzen könne, viele Besucherinnen und Besucher, die treu zu jeder Veranstaltung kommen.

Zu dieser Gruppe gehörte früher auch Nicole Ongemach, die in diesem Jahr wieder am Start war, nun aber als DJane auf der Hauptbühne. „Mit 16 war ich das erste Mal hier. Danach jedes Jahr. Im Grunde war Housepark meine Jugend“, berichtet die gebürtige Wermelskirchenerin, die inzwischen seit drei Jahren in Berlin lebt und früher regelmäßig in der Wipperfürther Disco Kesselhaus auflegte. Bisher kannte man sie unter ihrem DJ-Namen „Noon“, bei Housepark legte sie zum ersten Mal unter ihrem neuen Künstlernamen auf, der eigentlich gar keiner ist.

„Irgendwie war ich mit meiner Entwicklung nicht wirklich zufrieden. Teilweise habe ich die Richtung verloren“, beschreibt sie den Prozess dahinter. Zuletzt habe sie wieder zu ihren Wurzeln, zur Housemusik gefunden. Um zu zeigen, dass sie endlich bei sich selbst angekommen ist, tritt die 23-Jährige als Ongemach auf, nutzt ihren Nach- also als Künstlername. Das Risiko, den etablierten DJ-Namen aufzugeben, sei sie bewusst eingegangene: „Meine Musik und mein Name sind für mich nicht anders, sondern einfach endlich ich selbst.“ Nach dem Remscheider Housepark bereitet sich Ongemach auf den World Club Dome in Frankfurt am Mai am nächsten Wochenende vor. Da wird sie in diesem Jahr ebenfalls zum ersten Mal auflegen. „Das ist einer der größten Gigs in Deutschland.“

Im Anschluss brachte Roman Böer, alias Tocadisco die Konzertmuschel zum Beben. Im Licht der untergehenden Sonne tanzte das bunte Publikum rund um den Stadtpark dazu ausgelassen. Der DJ aus Berlin trat bereits mehrfach auf Bühnen in Deutschland und darüber hinaus auf. Auch er stand auf der Hauptbühne hinterm Pult.

Bei aller Freude über das gelungene Festival, eine Sorge drückt das Organisationsteam dann doch, wie Eric Jesinowski verriet: Um das Technofestival weiterhin für Besucher kostenlos anbieten zu können, sei man neben dem gastronomischen Angebot auch auf Sponsoren angewiesen, doch die Suche danach gestalte sich zunehmend schwierig: „Durch Corona und den Ukraine-Krieg befinden sich viele Firmen in wirtschaftlichen Notlagen.“ Steigende Kosten kämen noch dazu. Während das Angebot an DJs also unentwegt steigt und die Besucherzahlen durch die Decke gehen, seien die notwendigen Sponsoren derzeit rar.

Hintergrund

House ist eine Spielart der elektronischen Tanzmusik, die in den 1980er-Jahren entstand. Aus ihr entstand Techno, beide Stile sind geprägt durch einen tanzbaren Rhythmus.