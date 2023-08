Hospiz hat schon 20 Anmeldungen

Sie sind hochmotiviert und packen gerne mit an: Kerstin Bald, Iris Packmohr, Anne Kutzschbach, Marika Meyer und Kathrin Bösel (v. l.) räumen die Küche im Christlichen Hospiz in Bergisch Born ein.

Am 2. September ist die Eröffnung – Die Einrichtung schließt eine große Versorgungslücke im Bergischen Land.

Remscheid. Eine Walze planiert draußen den frischen Asphalt, während drinnen die Handwerker die Kabel anschließen und Mitarbeiterinnen die Küche einräumen: Nach elf Jahren Planungszeit eröffnet kommende Woche Samstag das Christliche Hospiz Bergisches Land in Bergisch Born – und schließt damit eine Versorgungslücke. Denn der Bedarf ist groß. Das beweisen auch die Anmeldezahlen: Bereits 20 Personen sind für einen der zehn Plätze vorgemerkt – und das, obwohl das Hospiz keinerlei Werbung gemacht hat. „Die Not ist offenbar so groß, dass sie sich selbst hier gemeldet haben“, sagt Geschäftsführerin und Einrichtungsleiterin Sandra Thomas.

Die meisten, die hier auf ihrem letzten Lebensweg begleitet werden sollen und nun auf der Warteliste stehen, kommen aus dem Bergischen, aber auch aus Düsseldorf. Die Einrichtung, die für die Städte Remscheid, Radevormwald, Hückeswagen und Wermelskirchen zuständig ist, nimmt „Gäste“ ab 18 Jahren auf, doch meist lebten die Jüngeren bis 25 eher im Jugendhospiz, sagt Sandra Thomas, deren Herz an der Palliativarbeit hängt.

+ Andreas Holthaus, Vorsitzender des Fördervereins, und Hospiz-Geschäftsführerin Sandra Thomas vor der Naturmooswand im „Raum der Stille“. © Doro Siewert

Spätestens in der zweiten Septemberwoche werde man die zehn Zimmer belegen können. Denn gestern hat die Heimaufsicht das Hospiz erst abgenommen. Behandelnde Fachärzte, das Fallmanagement eines Krankenhauses oder die Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV) können Schwerkranke mit einer sogenannten Notwendigkeitsbescheinigung ins Hospiz überweisen. Maximal ein Jahr dürfen die Gäste bleiben.

Das erwartet die Gäste und Besucher des Hospiz

Und die werden medizinisch rund um die Uhr von Ärzten und der SAPV versorgt. Ein Team aus 26 hauptamtlichen und 20 ehrenamtlichen Mitarbeitenden steht zudem bereit, um die Gäste, wie sie hier liebevoll genannt werden, und ihre Angehörigen mit viel Empathie und Herzblut zu umsorgen. Angehörige dürfen sogar im Zimmer des Gastes übernachten, wenn sie das möchten. Ansonsten gibt es auch ein separates Zimmer. Alle zehn Zimmer verfügen über ein großes, barrierefreies Bad und eine Terrasse. Durch die große Tür kann sogar das Pflegebett nach draußen geschoben werden. Zudem gibt es einen Gemeinschaftsraum mit Küche, in der der hauseigene Koch frisch kocht. Alles ist hell, lichtdurchflutet, modern, pietätvoll. Besonders schön ist der bepflanzte Innenhof, für den Ex-NRW-Ministerpräsident Armin Laschet den Brunnen gespendet hat. Im „Raum der Stille“ können die Bewohner zur Ruhe kommen und das Licht genießen, das durch die Decke auf die Naturmooswand fällt. Der große Außenbereich hinter der Terrasse wird noch weiter hergerichtet. „Wir suchen noch Spenden für eine große Bank und einen Brunnen“, sagt Andreas Holthaus, Vorsitzender des Fördervereins, der künftig fünf Prozent der Betriebskosten stemmen und dafür Spenden sammeln muss – rund 70.000 Euro im Jahr. Gemeinsam mit der Diakoniestation Wermelskirchen und der Caritas bildet man eine Betreibergesellschaft. 95 Prozent werden von den Krankenkassen übernommen. Auch die Baukosten sind explodiert: Der 900-Quadratmeter-Neubau samt Photovoltaik und Wärmepumpe kostet mit über 4 Millionen Euro nun mal eben das Doppelte.

Weiter wachsen soll das Hospiz allerdings nicht

Dass die Einrichtung, die zwar „christlich“ im Namen trägt, aber für alle Konfessionen offen ist, überhaupt realisiert werden konnte, daran hatten viele Menschen einen Anteil – von der älteren Dame, die jeden Monat 5 Euro ihrer kleinen Rente abknapst, bis zur großen Unternehmensspende oder der „Aktion Klinkerstein“ von Talkmaster Horst Kläuser, die allein 100.000 Euro einbrachte. Auch bei Musik- und Sportveranstaltungen, bei Talks und Festen wurde gesammelt – insgesamt 3 Millionen Euro. „Man hat uns einen großen Vertrauensvorschuss gegeben“, sagt Andreas Holthaus. „Wir sind überglücklich, dass wir nun ein großes Haus haben, das von allen Städten aus gut erreichbar ist“, erklärt der Fördervereinsvorsitzende und meint: „Das Hospiz ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen.“ Dass die Stadt Remscheid damals ihr 11.000 Quadratmeter großes Grundstück als Erbpacht für das Hospiz zur Verfügung gestellt habe, nachdem der Neubau auf dem Tannenhof-Gelände geplatzt war, sei ein Segen gewesen, sagt Holthaus.

Auch wenn der Bedarf groß ist – weiter wachsen will man nicht. „Wir möchten den wohnlichen Charakter des Hospizes aufrechterhalten“, erklärt Holthaus.

Tag der offenen Tür

Am Samstag, 2. September, öffnet das Hospiz, Bornefelder Straße 50 in Bergisch-Born, für alle Interessierten seine Türen. Von 11 bis 16 Uhr führt das Team durch die Räume, beantwortet Fragen und zeigt die speziellen Angebote. Horst Kläuser talkt, Inner Wheel backt Waffeln. Heyco stellt Parkplätze zur Verfügung.

Standpunkt von Melissa Wienzek: Ein Erfolg von vielen

+ melissa.wienzek@rga.de © Roland Keusch

Was vor elf Jahren als Idee entstand, ist mittlerweile ein Herzensprojekt von vielen: Das Christliche Hospiz Bergisches Land feiert kommendes Wochenende Eröffnung. Möglich gemacht haben das zahlreiche Spenderinnen und Spender, die den Machern einen Vertrauensvorschuss gaben. Denn als Andreas Holthaus vor elf Jahren in der Stadtgesellschaft für die Idee eines ökumenischen Hauses warb, das Menschen auf ihrem letzten Lebensweg begleitet, musste er noch viel erklären. Das hat sich geändert.

Heute ist das Hospiz in der Mitte der Gesellschaft angekommen – und damit das Tabuthema Tod in ein helleres Licht gerückt. Dafür haben nicht zuletzt der Förderverein, aber auch Horst Kläuser sowie viele andere gesorgt, die das Hospiz ebenfalls zu ihrer Herzensangelegenheit gemacht haben.

3 Millionen Euro sind allein durch Spenden zusammengekommen – eine liebevolle Wertschätzung für all diejenigen, die hier bald den letzten Weg ihres Lebens antreten, und sich nun gut aufgehoben fühlen können.