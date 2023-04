Grundschule Honsberg soll wieder als Schule genutzt werden

Die ehemalige Grundschule Honsberg soll nun doch weiter als Schule genutzt werden, zumindest vorübergehend. Für die Sitzung des Schulausschusses am Mittwoch hat die Verwaltung einen Antrag eingebracht, in dem Gebäude einen Teilstandort der Grundschule Kremenholl mit zwei Klassen und 46 zusätzlichen OGS-Plätzen einzurichten. Und diesen zu nutzen, bis die komplette Schule nach erfolgter Sanierung in das Gebäude Tersteegenstraße 1-5 umzieht.