Honswerk steht vor dem Baubeginn

Remscheid. Oft verkannt, längst jedoch ein aufstrebender Ortsteil. Der Honsberg gewinnt an Lebensqualität. Das Projekt Honswerk ist dabei, einer von ihrer Lage ohnehin attraktiven Wohngegend noch mehr Charme zu verleihen. Das aktuell prominenteste größte Bau- und Mitgestaltungskonzept in Remscheid wird am tiefsten Punkt des Honsberg umgesetzt. Wer zur Siemens- und Halskestraße gelangt, stellt oft verblüfft fest: „Hier bin ich noch nie gewesen, aber es ist wunderschön.“ Immer wieder erlebt Andrea Staudt Erstaunen beim Weitblick von Besuchern über das Lobachtal auf die gegenüberliegenden Höhen des Südbezirks mit Zentralpunkt und Burger Straße.