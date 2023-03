Hohenhagen erhält ein Sportzentrum

Stadt Remscheid und RSV unterzeichneten Verträge beim Notar – Weg ist nun frei für Kunstrasen in Neuenkamp.

Remscheid. Die Verträge sind nach langen Wehen unterzeichnet. RSV und Stadt haben sich verständigt. Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz auf der einen, die RSV-Vorstände Hartmut Bau und Dennis Bonna auf der anderen Seite. Bei einem Notar in Lennep wurden am Montagmittag sowohl der Weiterleitungsvertrag für die Landesfördermittel (1,35 Millionen Euro plus 10 Prozent Eigenanteil der Kommune) über die Stadt an den Remscheider Sportverein beurkundet wie auch der Kaufvertrag des Sportareals am Neuenkamp. Das Fußballgelände geht für einen symbolischen Euro vom RSV an die Stadt über.

Damit ist der Weg frei, um den vorletzten Aschenplatz in Remscheid (neben Klausen) in einen Kunstrasen umzuwandeln. Voraussetzung dafür: Der mit dem sogenannten Marsberger Kieselrot kontaminierte Untergrund des Platzes muss erst abgetragen werden. Da die Stadt jetzt Eigentümer ist, kann sie Fördergeld für Altlastenentsorgung vom Land abrufen. 580 000 Euro sind dafür veranschlagt.

Martin Sternkopf, Leiter Fachdienst Sport, bremste in einer ersten Stellungnahme die Hoffnung beim Platznutzer, dem BV 1910, der das Dioxin 2023 zügig ausgekoffert sehen würde: „Ob es ganz so schnell geht, weiß ich nicht“, dämpft Sternkopf die Erwartung und will sich nicht festlegen, dass dieses Jahr die Vorarbeit für die Kunstrasen-Verlegung erledigt sein wird.

Die Fördergelder sind angemeldet, das städtische Umweltamt muss sich jetzt mit der Bezirksregierung ins Benehmen setzen. Gibt es grünes Licht aus Düsseldorf, kümmern sich die Technischen Betriebe Remscheid (TBR) um die Ausführung. „Es muss eine Ausschreibung erfolgen, dann sowohl ein Entsorger wie auch eine Deponie gefunden werden“, meint Sternkopf. Zunächst einmal ist er froh, dass sich alle Parteien nach „intensiven Verhandlungen“ einig geworden sind, vertragsrechtliche Differenzen ausgeräumt wurden.

„Diese Unterschriften sind für uns existenziell. Ohne Kunstrasen hätten wir keine Zukunft“, atmet BV-1910-Geschäftsführer Berthold Fahl auf. Zwölf DIN-A4-Ordner hat er Zuhause zum Thema Kunstrasen über die Jahre zusammengetragen. Zwischendurch musste der Traditionsverein bangen. Dies sorgte im vergangenen Jahr intern für kein gesundes Klima. „Es gab Unruhe bei uns im Verein, viel Unsinn von dritter Seite wurde hereingetragen. Viele Eltern waren sehr skeptisch und behaupteten: Das wird bestimmt nichts mit dem Kunstrasen.“

Nun kommt nicht nur der Kunstrasen. Geplant sind ein Gesundheitscampus und eine überdachte Multifunktionsfläche, die mit Geld aus dem NRW-Programm „Moderne Sportstätte II“ bestritten werden soll. 435 000 Euro stammen aus dem Topf, 15 Prozent schießt der BV 1910 dazu. Die Sportfläche ist nicht vereinsgebunden, offen für jedermann. Neuenkamp wird zum Sportzentrum für den Ortsteil. Das Quartier Hohenhagen soll der Gewinner sein.

Neuenkamp: Aufwertung empfohlen

In einer städtischen Pressemitteilung am Nachmittag heißt es: „Die Stadt Remscheid und der RSV waren sich bereits lange darüber einig, dass das Gelände als Sportgelände beibehalten und zum Kunstrasenplatz ausgebaut werden soll. Bei ihrer Einschätzung waren auch die Analyseergebnisse der quartiersbezogenen Strategie am Hohenhagen mit einbezogen worden. Sie hatten den Erhalt des Sportplatzes und seine Aufwertung empfohlen.“ Der städtische Fachdienst Sport wird jetzt weitere Maßnahmen einleiten.

Standpunkt von Andreas Weber: Letzte Hürde genommen

Es gab Zeiten kurz vor der Pandemie, da war die Sportstätte Neuenkamp fast tot. Einen zusätzlichen Kunstrasen hielt die Stadt für überflüssig, mit dem Argument, die schwindende Zahl der Mannschaften in den Fußballvereinen rechtfertige dies nicht. Es waren die Zeiten, in denen der BV 1910 gedanklich abgeschrieben war.

Sechs Jahre ist es her, dass der kleine Verein am 15. März 2017 ein erstes Gespräch mit der Verwaltungsspitze führte, um zu erhalten, was auf jedem Dorfplatz Standard beim Kicken ist. Der Weg zum Kunstrasen am Rande der Innenstadt war ein beschwerlicher, eine strapaziöse Achternfahrt mit Auf und Ab. Am Montag wurde die letzte Hürde vor dem Umbau genommen. Das Ergebnis kann alle zufriedenstellen.

Der RSV wird seine Anlage am Fürberg aufwerten, der BV 1910 eine Zukunft haben. Nicht nur zwei Vereine sind die Nutznießer, sondern mit dem Hohenhagen wird ein dicht besiedelter Ortsteil von den zusätzlichen Freizeitmöglichkeiten profitieren.