Rätselbild: Wo steht diese Wand?

Das historisches Foto der vergangenen Woche: Pulverturm bot Morsbachern Schutz vor Räubern

Die Freude von Heidrun Goldau war riesig über das Bild vom Pulverturm in Morsbach 34: „Als Kind habe ich mit meinen Eltern darin gewohnt, bis wir 1969 zum Hasten zogen. Ich erinnere mich an kleine, aber gemütliche Räume. Das Bad war auf dem Flur und wir teilten es mit einer anderen Familie. Auf dem Dachboden wurde auch gespielt, aber der verwinkelte Keller war gruselig. Trotzdem, meine glückliche Kindheit hängt ohne Zweifel mit dem Pulverturm zusammen.“

+ Hinter Schiefer Schießscharten: der Pulverturm. © Roland Keusch

Oft denkt auch Roswitha Wahl zurück: „In dem Haus lebte die Familie Wagner mit meinem Vetter Rainer. Meine Oma wohnte gegenüber von der Firma Schweinegruber. Die Morsbach hat mich bis 1962 begleitet, da bin ich nach Bremen gezogen“, meint die 82-jährige RGA-Leserin.

Persönliche Erinnerungen hat auch Matthias Hasenclever: „Das angebaute Haus Nr. 34 war früher für mehrere Generationen im Besitz meiner Vorfahren Familie Reinshagen. Mein zweifacher Urgroßvater Gustav Adolph Reinshagen hatte dort Anfang des 20. Jahrhunderts einen Kolonialwarenhandel und eine Kleinhandlung für Liköre betrieben. Schön, dass die Rätselsuche auf dieses historische Gebäude gefallen ist.“

Bis heute nah dran ist Brigitte Budde: „Das ist der Pulverturm in der Morsbach, neben dem Haus Marksteller mit den Löwenköpfen. Es steht unter Denkmalschutz. Wir wohnen in dem kleinen Fachwerkhäuschen, welches auch auf dem Bild zu sehen ist.“

Einfach war die Lösung nicht, trotzdem erkannten viele Remscheider das schnuckelige Gebäude. Roland Benscheid ordnet es historisch ein: „Haus Reinshagen im Hofe Morsbach mit dem Pulverturm war vermutlich ein altes Bergfriedhaus, dessen Entstehung zwischen 1550 und 1578 datiert wird. Der Hof Morsbach gehört zu den ältesten Hofschaften der Stadt Remscheid. Sie gilt als Urzelle der Remscheider Industrie und leistete einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der modernen Industriestadt. Urkundlich wurde Hof Morsbach erstmalig 1369 genannt.“

+ Ist bis heute ein bemerkenswerter, dreigeschossiger Bau geblieben: der Pulverturm in Morsbach 34. © Roland Keusch

Der Pulverturm war als Schutz vor Räubern wie als Speicher gebaut worden, berichtet Dieter Prill. „Würde man die Schiefer entfernen, die um 1760 angebracht wurden, als man das Wohnhaus anbaute, könnte man die Schießscharten erkennen.“ Heinz-Jürgen Schmitz spricht von einem der besterhaltenen Höfe im Stadtgebiet. „Der Pulverturm ist ein bemerkenswerter dreigeschossiger Bau. Der Turm steht in einem westlichen Kulturzusammenhang, der bis nach Flandern reicht. Dem Typ nach ist er ein Wehrspeicher, der als brandgefährdetes hölzernes Bauwerk im Spätmittelalter vielfach mit Lehm umhüllt wurde. Das Dach war ursprünglich mit Stroh gedeckt. Vielfach waren die Wehrspeicher von Wassergräben umgeben. Das könnte hier gewesen sein. Denn der Morsbach ist nicht weit.“ Es werde gesagt, so Schmitz, dass in der Morsbach die größten Dickschädel wohnten. Einer war der 1860 geborene Kasper Wittkop, Gründer des plattdeutschen Gesangvereins. Richtig lagen auch Andrea Blesius, Sandra Heymann, I. Siebert, Horst Schmoll, Volker Hebda, Elfi Keck, Helmut Schucht, Jörg Wagner.

