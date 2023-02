Heute suchen wir eine Einkaufsstraße

RGA-Rätsel zeigte Gebäude mit bewegter Geschichte: Erst Rathaus, dann Amtsgericht, nun Boardinghouse.

Seit Bei-Ming Gao und Michael Motte vor zehn Jahren nach Lennep umgezogen sind, gehen sie oft an dem hellrotangestrichenen Gebäude in der Bahnhofstraße vorbei. Das Paar war sogar mal drin. „Es war an einem Denkmaltag, und das Gebäude war für Publikum geöffnet. Es diente als Hotel. Ich weiß, dass ein Zimmer nach dem Namen meiner Heimatstadt Shanghai benannt worden war. In der Küche für die Gäste, wo gekocht wurde, stand die Richterbank, wo früher gegenüber die Beklagten standen. Heute dient die Richterbank als Arbeitsplatte in der Küche“, schreibt Bei-Ming Gao.

+ Errichtet nach den Plänen von Baumeister Albert Schmidt: erst Rathaus, dann Amtsgericht in der Bahnhofstraße 12. © Roland Keusch

Rudi Küfner ergänzt: „Das Objekt wurde lange vom Land NRW zum Kauf angeboten, bevor es zum Boardinghouse Roter Löwe unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes umgebaut wurde.“ Reinhard Wolff war Augenzeuge: „Ich konnte in den 1990er-Jahren von meinem gegenüber liegenden Bürofenster die Renovierung beobachten. Herausragend war die aufwändige Schieferdeckung des Mansarddachs mit Dachgauben, Rundbogenfenstern und geschweiften Helmen in allerfeinster altdeutscher Deckung. Es wurden alleine 200 000 Mark für die Dacharbeiten, einschließlich des schmiedeeisernen Gitters für den Dachfirst, genannt.“

Hinter der Immobilie steckt eine lange Historie. „Das ehemalige Amtsgericht wurde 1889 als Rathaus in der seinerzeit entstehenden Lenneper Kaiserstraße erstellt“, fasst Volker Hebda zusammen. Roland Benscheid knüpft daran an: „Der von Baumeister Albert Schmidt gewählte Baustil war umstritten und wurde als historischer Mischstil bezeichnet. Die Planung fiel in die Gründerzeit, in der mit dem wirtschaftlichen Aufschwung der Kreisstadt Lennep eine erhebliche Stadterweiterung zu erwarten war. Das Rathaus wurde ab 1929 durch die Eingemeindung Lenneps nach Remscheid funktionslos.“

+ Prächtig renoviert: Aus dem einstigen Amtsgericht in Lennep wurde das Boardinghouse „Roter Löwe“. © Roland Keusch

Heinz-Jürgen Schmitz geht auf das Gericht ein: „Das Lenneper Friedens- und spätere Amtsgericht befand sich lange in dem 1791 errichteten massiven Steinbau am Lenneper Markt. Mitbewohner war die Stadtverwaltung. Nach der Zerstörung durch Bomben im März 1945 fand das Amtsgericht im Gebäude des ehemaligen Rathauses an der Bahnhofstraße (früher Kaiserstraße) seine neue Heimat. Mit der Gebietsreform 1975 verlor das Gericht seine Eigenständigkeit und wurde Nebenstelle des Amtsgerichts Remscheid. Das Familiengericht war bis 2006 in der Bahnhofstraße und zog danach in den Neubau an der Freiheitsstraße.“ Nachdem das Ensemble im wilhelminischen Gründerzeitstil lange leerstand, wurde es 2016 von der Wuppertaler Firmengruppe Küpper übernommen und aufwändig zu einem Boardinghouse umfunktioniert. Für Silke Karstens birgt die Bahnhofstraße persönliche Erinnerungen: „Mein Vater hatte dort eine Zahnarztpraxis, das Gebäude ist schräg gegenüber.“

Jürgen Koppka erinnert sich an die Lenneper Selbstständigkeit: „Die Lenneper hatten alles vor der Eingemeindung. Eigene Polizeistation, großen Bahnhof, große Poststelle, ein eigenes Krankenhaus, Gesundheitsamt und ein Rathaus.“ Lennep galt damals als Beamtenstadt.

Helmut Schucht weist daraufhin: „Rechts von dem abgebildeten Gebäude geht die Düstergasse rein und endet auf der Kölner Straße, in der Nähe, wo später der Gemüsegarten und der Brunnen mit dem Löwenkopf stand.“ Helmut Ebbinghaus hatte beste Sicht auf das Gebäude: „Zu RWE-Zeiten saß ich genau gegenüber. Der Blick aus dem Fenster, auf dieses Gebäude. Justizmitarbeitende gingen dort ein und aus.“

