Hindenburgstraße: Neues Jugendcafé öffnet am Montag

Was das Angebot für alle zwischen 13 und 20 Jahren beinhaltet.

Remscheid. Freunde sehen, Cola trinken, gemeinsam Netflix schauen – all das ist möglich bei einem neuen Angebot für alle zwischen 13 und 20 Jahren: An der Hindenburgstraße eröffnet am Montag, 17. April, ein Jugendcafé.

Die Räume stellt der Verein Seele in Not zur Verfügung, der dabei mit dem Jugendrat zusammenarbeitet. „Dort entstand auch die Idee, als wir dort unsere Arbeit vorstellten“, berichtet Vereinsvorsitzende Monika Erdmeier, die gespannt darauf ist, wie sich das neue Angebot entwickelt.

Es könnte sich als Renner entpuppen. Denn schon seit etlichen Jahren fehlen dem Nachwuchs in der Remscheider Innenstadt Treffpunkte, wie unter anderem der verstorbene Linken-Politiker Fritz Beinersdorf immer wieder bemängelt hatte. Monika Erdmeier ist zwar Gastgeberin, will sich aber heraushalten. „Ich schaue mir das von außen an und überlasse Mitgliedern des Jugendrates das Feld. Sie wissen, was sie wollen.“

Ansprechpartner ist Ayoub el Haddaoui, der auch die Anmeldungen für den Besuch entgegennimmt. Diese sind für die Vorbereitungen der montäglichen Runde nötig.

Wo findet der neue Jugendtreff statt?

Alles andere würde den Rahmen sprengen im kleinen Café MoccaSiN, das der Verein immer wieder sonntags und auch an Feiertagen öffnet. Dieser richtet sich an Menschen, die sich in seelischer Not befinden.

Sei es, weil sie selber von einem psychischen Leiden betroffen sind, oder sei es, weil sie einen Angehörigen umsorgen, der an einer Depression oder einer Psychose erkrankt sind. Ihnen Halt zu geben und Selbsthilfe zu bieten, ist das Ziel der Initiative, die Monika Erdmeier vor mehr als 20 Jahren formiert hat.

In der Corona-Zeit ist der Kummer bei den Jugendlichen nicht kleiner geworden. Im Gegenteil.

Und auch im neuen Jugendcafé kann es durchaus auch um Kummer gehen, wie sie berichtet. „In der Corona-Zeit ist der Kummer bei den Jugendlichen nicht kleiner geworden. Im Gegenteil“, sagt die 73-Jährige, die den Treff auch vor diesem Hintergrund ermöglicht. Die Jugendlichen sollen sich in dem geschützten Raum austauschen können – und, wenn sie wollen, mit den Mitarbeitern von Seele in Not das Gespräch suchen.

Vor allem sollen sie aber ohne Zwänge Freizeit miteinander verbringen: Kartenspiele, Kreativangebote oder einfach nur entspannen – alles kann, nichts muss. Das Ganze soll immer wieder montags ab 15 Uhr über die Bühne gehen, wie Monika Erdmeier ankündigt.

Es ist nicht das einzige Angebot, mit dem sie sich an junge und jüngere Menschen wendet. Alle 14 Tage trifft sich in den Räumen an der Hindenburgstraße eine Selbsthilfegruppe für 16- bis 38-Jährige. Diese können sich über ihre Erfahrungen mit dem psychischen Leiden austauschen, gemeinsam bei Belastungssituationen stärken und das Bewusstsein entwickeln, mit dem persönlichen Leiden nicht allein zu stehen.

Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Vorgespräch mit dem Team und bei Minderjährigen zusätzlich die Zustimmung eines Erziehungsberechtigten.

Kontakt

Wer das Jugendcafé an der Hindenburgstraße (geöffnet montags ab 15 Uhr) besuchen will, muss sich anmelden – beim Mitglied des Jugendrats Ayoub el Haddaoui, Tel. (01 79) 2 69 06 09, oder per E-Mail: ayoubelhaddaoui@gmx.net

Seele in Not ist montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr telefonisch zu erreichen (ansonsten Anrufbeantworter), Tel. (0 21 91) 29 19 90, oder per E-Mail. Vereinssitz ist das Haus Hindenburgstraße 10. E-Mail: info@seele-info-not-ev.de