In diesem Pop-up-Store gibt es ganz schräge Sachen

Nur diesen Freitag und Samstag öffnet im ehemaligen Kaffeehaus in der Hindenburgstraße ein Geschäft von Constanze Epe. Dort gibt es kleine, kuriose Schätze zu kaufen.

Von Sabine Naber

Remscheid. Pop-up-Stores – Läden, die plötzlich entstehen und schnell wieder verschwinden – gibt es in Remscheid nicht so häufig. Für heute, 16. Juni, und den morgigen Samstag aber hat Constanze Epe im ehemaligen Kaffeehaus an der Hindenburgstraße ganz spontan ein ganz spezielles Geschäft eröffnet.

„Ich freue mich, ein paar tolle Dinge aus meiner Familie im Vintage-Pop-up-Store zu zeigen. Und bei Bedarf natürlich auch abzugeben. Möbel aus den 1950er Jahren, Modeschmuck, Dinge aus der Küche, Technik und Schallplatten – von Klassik bis ganz „schräg“ – ist viel dabei“, zählt sie das Sortiment auf.

Und berichtet, dass sie, als sie das Haus ihrer Großmutter leergeräumt hat, wunderschöne Einzelstücke aus der Familie entdeckt hatte. „Meine Großmutter hat das Haus Mitte der 50er Jahre eingerichtet. Fast ein bisschen im skandinavischen Stil. Ich habe in alle Kisten und auf dem Dachboden geschaut, die Sachen hingestellt und fotografiert. Beispielsweise zwei herrliche Cocktailsessel. Aber da kann ich mich nur von einem trennen“, sagt sie und lacht.

Wecken Möbel der 50er Jahre Erinnerungen an die Kindheit?

Ein Antik- oder Trödelladen ist es nicht. Constanze Epe will eher zu einer kleinen Zeitreise einladen und eine bestimmte Zeitschiene – 50er bis 80er Jahre – bedienen. „Das kennt man ja aus den Großstädten“, weiß sie. Der Laden sei nicht vollgepfercht, aber es gebe einige Dinge, die wohl auch an die eigene Kindheit erinnern würden.

Man darf entspannt an den zwei Tagen durch die Ladenräume schlendern, wird beispielsweise eine alte Addiermaschine zu sehen bekommen, Gläser mit Schliff, wie man sie damals hatte finden – oder auch rotes Steingut, das heutzutage eher selten angeboten wird. Auch ein alter Schrank aus den 50er Jahren steht zum Verkauf. „Da kommen bestimmt Gedanken wie: So was hatten wir doch auch“, ist sich Constanze Epe sicher.

Sie finde es einfach schön, wenn ihre Gäste – ebenso wie sie selbst – Freude an den schönen Einzelstücken empfinden. „Vielleicht kommt auch der eine oder andere, der noch Erinnerungen ans Kaffeehaus hat, und gucken möchte, wie es heute in den Räumen aussieht“, kann sie sich vorstellen. Die Chefin wird selbst im Geschäft stehen, freut sich nach eigener Aussage auf beide Verkaufstage. Und wenn es eine Geschichte zu den Dingen gibt, die sie in den Regalen ausgestellt hat, dann wird Constanze Epe sie ihren Kunden sicherlich erzählen.

Auch, wie es um die Zukunft des Ladenlokals bestellt ist. Denn da habe gerade ein schon fest zugesagter Mieter, der ein Bistro geplant hatte, aus persönlichen Gründen absagen müssen.

Geöffnet ist an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr

„Für die Räume habe ich einige Anfragen. Allerdings wäre es mein Wunsch, mit einer passenden Mieterin, einem Mieter einen tollen Ort zum Verweilen zu schaffen. Das Ganze muss auch zu unserer Straße passen. Einen Termin mit einer Interessentin habe sie gerade gehabt, sich aber noch nicht festgelegt.

Geöffnet ist der nun erstmal der Pop-up-Store in der Hindenburgstraße 45 – am heutigen Freitag und am morgigen Samstag, jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Hintergrund

Die Interessengemeinschaft (IG) Hindenburgstraße setzt sich seit 1981 intensiv für den Standort im Herzen der Stadt ein. Geschäftsleute, Hausbesitzer, Vereine und interessierte Bürger können Mitglied werden und ihre Ideen einbringen. Zu den großen Veranstaltungen zählen etwa Pfingst- und Herbsttrödel sowie das Lichterfest. Ausführliche Informationen gibt es im Internet:

www.hin-remscheid.de