Hier trifft sich die queere Community

Remscheid. Etwa 10 Prozent der Bevölkerung sind queer – auch in Remscheid. „Aber immer noch werden sie ausgegrenzt und diskriminiert“, sagt Jana Kawina von der Aidshilfe Wuppertal in Remscheid. Um ein Zeichen gegen Intoleranz zu setzen und um Berührungsängste abzubauen, luden die Agot, die Aidshilfe, die Welle, die Kraftstation, die Schlawiner, Remscheid tolerant und Muteinander am Mittwoch zum Aktionstag „Idahobit“ ein. Der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie wird seit 2005 am 17. Mai begangen. Auf der Allee und in Lennep wurde es bunt. Am Rathaus wehten die Regenbogen-Flaggen. Dabei stand auch der 1. Remscheider CSD am 16. September im Fokus – und die queeren Treffs. Eine Forderung des CSD ist es nämlich, diese Gruppen dauerhaft zu finanzieren.