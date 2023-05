Hier können Sie Vatertag feiern

Am Donnerstag wird Vatertag gefeiert. Wir haben eine Übersicht über Veranstaltungen in Remscheid zusammengestellt.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Mal heißt er Vater-, mal auch Herren- oder Männertag, und selbst über das Datum ist man sich international betrachtet nicht einig, aber in der Regel wird der Ehrentag aller Väter an Christi Himmelfahrt begangen, dem 40. Tag des Osterfestkreises. Also am Donnerstag. Traditionell gibt es die eine oder andere Sause, kein Wunder, wurde die heutige Art dieses Feiertages doch Ende des 19. Jahrhunderts von einer Berliner Brauerei initiiert.

Schon am Mittwoch, 17. Mai, gibt es in der Diskothek Déjà-vu, Lenhartzhammer 4, eine passende Einstimmung darauf: Bei der „Heaven & Hell“-Party mit den DJs Thomas und Volker erhalten alle Väter bis 24 Uhr Freibier, versprechen die Betreiber. Die hatten zum Muttertag am zurückliegenden Sonntag übrigens allen Müttern bis 24 Uhr Sekt ausgegeben. Ein bisschen Klischee muss an solchen Tagen wohl sein.

Am eigentlichen Vatertag lockt dann der Green Goose Pub, die ehemalige Grüne Gans, in die Innenstadt, genauer: auf den Rathausplatz. Ab 10 Uhr heißt es dort „Vatertag im Irish Pub“, wobei, das betonen die Veranstalter, auch werdende Väter und Frauen willkommen sind. Sie versprechen „Bierchen, Grillen und Chillen“.

Wen es aus der Stadt herauszieht, der ist beim Sportfischerverein (SFV) Remscheid und Umgebung im Niederfeldbachtal richtig. Ab 10 Uhr gibt es an der Anglerhütte des Vereins Getränke, teils vom Fass, frisch geräucherte Forellen und Grillspezialitäten sowie Musik. Wanderer, ob allein oder in Gruppen, ob mit oder ohne Bollerwagen, seien willkommen, berichtet der Vereinsvorsitzende Jörg Wüstenhagen, der hofft, dass es wieder so wird wie vor der Pandemie, als teilweise 500 und mehr Besucher vorbeischauten. Informationen zur genauen Lage der Hütte gibt es auf der Internetseite des Vereins unter den Menüpunkten „Der Verein“ und „Vereinsheim“.

