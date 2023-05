Hier können Mamas stillen und wickeln

VHS, Theater und Bibliothek sind familienfreundlich.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Neben Hexe Lilli und bunten Tonies können Mamas wickeln und stillen: Die Kinder- und Jugendbibliothek innerhalb der Zentralbibliothek an der Scharffstraße ist äußerst familienfreundlich. Während der Öffnungszeiten können alle Frauen hier in ruhiger Atmosphäre ihre Babys stillen und wickeln. „Und wenn in Lüttringhausen in der Alten Feuerwache der neue ,Dritte Ort‘ entsteht, wollen wir dort auch Fläschchenwärmer und Mikrowelle anbieten“, sagt Nicole Grüdl-Jakobs, Leiterin des Kommunalen Bildungszentrums, zu dem auch die Stadtbibliothek gehört.

Die Stadtverwaltung hat auf Anfrage von Tanja Kreimendahl (CDU) im Gleichstellungsausschuss nun eine Liste von Orten zusammengetragen, an denen Mütter stillen und wickeln können. Wir geben einen Überblick.

Rathaus Remscheid: Stillen und wickeln ist in verschiedenen Dienststellen des Rathauses möglich. Am besten beim Pförtner fragen. Im Rathaus Lüttringhausen übrigens nicht.

Musik- und Kunstschule: Wickelmöglichkeit vorhanden, jedoch nur für Angehörige von Kursteilnehmerinnen und -teilnehmern.

VHS Alleestraße 17/19: Beides ist hier vorhanden und letztens erst neu eingerichtet worden im Zuge des Umbaus. Auch Parkplätze für Kinderwagen sowie einen Aufzug gibt es.

Dienstleistungszentrum: Hier gibt es im Gebäudeteil Elberfelder Straße Still- und Wickelmöglichkeiten.

Stadtteilbibliothek Lennep: In der Berliner Straße 9 ist beides möglich. In der Stadtteilbibliothek Lüttringhausen übrigens nicht. Aber das soll sich ja bald ändern mit dem neuen „Dritten Ort“.

Teo Otto Theater: Auch, wenn man es hier vielleicht nicht erwarten würde – aber beides ist möglich.

Deutsches Röntgen-Museum und Deutsches Werkzeugmuseum: In beiden städtischen Museen können Mütter ihre Babys stillen und wickeln.

Stadtteilbüro: Im Südbezirk gibt es die Möglichkeit des Stillens und Wickelns im Stadtteilbüro, Stephanstraße 2.

Verwaltungsgebäude: In der Alleestraßee 66 und in der Haddenbacher Straße 38-42 ist zwar das Stillen möglich, wickeln allerdings nicht.

Neuer Lindenhof: Es gibt eine Still- aber keine Wickelecke.

MVZ: Sowohl in der Peterstraße 20 als auch in der Gertenbachstraße 35 ist beides möglich.

Gesundheitshaus: In der Hastener Straße können sich Mütter zum Stillen zurückziehen und ihre Babys wickeln.

Gründerschmiede: Auch hier hätte man es vielleicht nicht direkt erwartet – aber in der Hindenburgstraße 1 ist beide möglich.

Sonderfall Freibad: Noch gibt es keine Still- und Wickelmöglichkeiten. Aber im Neubau soll es das bald geben.