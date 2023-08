Hier kann man legal Äpfel pflücken

Auch in Remscheid gibt es städtische Streuobstwiesen. Die Stadt setzt bewusst auf Apfelsorten, die in der Kulturlandschaft des Bergischen Landes heimisch sind.

Von Jana Kipphen

Remscheid. Weitflächige Obstwiesen prägten jahrhundertelang das Landschaftsbild des Bergischen Landes, bevor sie im 20. Jahrhundert zu verschwinden begannen. Nun kommt der Trend der Streuobstwiesen zurück.

So auch in Remscheid: Erst im Februar wurde in Lüttringhausen Klausen An der Windmühle eine neue Streuobstwiese angelegt: 17 neue Apfelbäume verschiedenster Sorten, darunter auch ein Mispelbaum, sollen hier nun inmitten des Wohngebietes aufgezogen werden. Bis von den gepflanzten Apfelbäumen das erste Mal geerntet werden kann, wird es jedoch noch einige Zeit dauern.

Wer so lange nicht warten will, kann stattdessen dem Naturschutzgebiet Oberes Teufelsbachtal am Hohenhagen einen Besuch abstatten. In der Nähe des alten Flugplatzes stehen mehrere Obstbäume, die pünktlich zum bevorstehenden Herbst Früchte tragen. Dabei solle aber sorgsam in sinnvollen Mengen geerntet werden, bittet Thomas Friese von der Unteren Naturschutzbehörde Remscheid: „Man sollte aufpassen, dass man die Bäume nicht beschädigt.” Das geht beispielsweise mit speziellem Werkzeug wie Apfelpflückern, die es auch im Baumarkt oder im Internet gibt. „Wenn man vorsichtig ist, dann kann man auch Obst aus den höheren Ästen der Bäume holen, ohne Schaden anzurichten”, erklärt Friese.

Die Obstwiesen kommen gut an, wie auch schon vergangene Projekte von Klassen der Sophie-Scholl-Gesamtschule zeigen. Schüler ernteten am Hohenhagen gemeinsam Obst und lernten anschließend, daraus Marmelade einzukochen. Eine schöne und wichtige Aktion, um Kindern den Umgang mit hiesigen Pflanzen, aber auch mit Lebensmitteln beizubringen, so Friese.

Wer noch eine Alternative sucht, wird am Dörpholz, in der Nähe der Gaststätte Eierkaal fündig: Hier befindet sich eine weitere öffentlich zugängliche Streuobstwiese.

Die Stadt setzt für ihre Obstwiesen bewusst auf Apfelsorten, die in der Kulturlandschaft des Bergischen Landes heimisch sind. Denn nicht nur der Mensch profitiert von Streuobstwiesen: Im Gegensatz zu anderen Industrie- und Landwirtschaftsflächen bieten diese einen wichtigen Lebensraum für eine Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten. Tatsächlich fühlen sich auch die vom Aussterben bedrohten Wildbienen auf Streuobstwiesen wohl. Viele der heimischen Bienenarten produzieren im Gegensatz zu den Honigbienen der Imker zwar keinen Honig, sind aber trotzdem unerlässlich für den Naturhaushalt.

Die Untere Naturschutzbehörde Remscheid ist Teil des Arbeitskreises Obstwiesen Bergisches Städtedreieck, der sich seit Jahren für die Erneuerung und den Erhalt von Obstwiesen einsetzt. Am 24. September veranstaltet der Arbeitskreis sein Obstwiesenfest, das nun nach mehrjährigem Ausfall wieder stattfinden kann. Die Städte informieren hier über Streuobstwiesen, die Arbeit des Arbeitskreises, aber auch über Fördermöglichkeiten für private Obstwiesen. Der Veranstaltungsort hierfür wird noch bekanntgegeben.

Einfach Obst außerhalb öffentlicher Streuobstwiesen, wie zum Beispiel von Bäumen am Wegrand pflücken, ist in Deutschland verboten. Selbst wenn Bäume und Sträucher ungenutzt oder verwahrlost aussehen, haben sie in der Regel einen Besitzer. Auch das Aufheben von bereits heruntergefallenen Früchten vom Boden gilt formal als Diebstahl. Einzige Ausnahme stellt das „Gelbe Band” dar. Sind Bäume und Sträucher mit einem gelben Band markiert, bedeutet das, dass hier auch ohne vorherige Rücksprache mit dem Besitzer gepflückt werden darf.

Der Arbeitskreis Obstwiesen Bergisches Städtedreieck informiert auf seiner Homepage regelmäßig über Sammelstellen für Privatleute, die selbst überschüssiges Obst aus eigenem Anbau übrig haben. So kann beispielsweise in der „Mobile Saftpresse“ eigenes Obst zu frischem Saft gepresst werden.

bsmw.de/veranstaltungen/obstwiesenschutz/