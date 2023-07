Hier findet man Freunde fürs Leben auf vier Pfoten

Katja Heidorn und ihr Mann Alexander betreiben an der Baisieper Straße eine liebevolle Katzen-Hobbyzucht.

Remscheid. Als Zara ihre Nase durch den Eingang der Holzkiste steckt, piepst es drinnen im Chor. Die acht kleinen Katzenbabys, die gerade mal ein paar Tage alt sind, hoffen auf Milch. Doch die eigentliche Mama Nala ist gerade unterwegs. Tante Zara kann da nur eins ausrichten: mal eben über die kleinen Öhrchen lecken, während auf der Fensterbank Katzen-Kino läuft: Die Schwestern Uptoyou und Night Lady verfolgen die Regentropfen, die von hoch oben auf die Baisieper Straße in Remscheid fallen. Davon lässt sich Senior-Kater Acay allerdings nicht beeindrucken – er holt sich lieber seine Streicheleinheiten bei „seinem Menschen“ Katja Heidorn ab und schließt dabei genüsslich die Augen, während im Wohnzimmer dahinter die Halbstarken übers Sofa turnen.

+ Gerade mal fünf Tage alt ist dieses Kitten, wie Katzenbabys genannt werden. Am Sonntag warf Mama Nala acht Kitten. © Roland Keusch

In der Hausnummer 67 ist immer was los. Denn hier züchtet Katja Heidorn (48) unter dem Namen „Katmainja’s Maine Coons“ die Halblanghaar-Rassekatze, die ursprünglich aus den USA stammt. Mit 120 Zentimetern Körperlänge und einer Schulterhöhe von bis zu 40 Zentimetern gilt die Maine Coon als eine der größten domestizierten Rassekatzen der Welt – was ihnen den Beinamen „sanfte Riesen“ einbrachte. Und die haben einen ganz besonderen Charakter. „Maine Coons sind liebevoll, einfühlsam, menschenbezogen. In der Maine Coon hat man einen Freund fürs Leben“, sagt Katja Heidorn, für die ein Leben ohne die Stubentiger nicht mehr vorstellbar ist. „Tiere geben einem so viel – manchmal sogar mehr als Menschen.“

So fing die Hobbyzucht an

Vor 27 Jahren fing alles an, allerdings noch nicht mit einer Maine Coon. Alexander Heidorn (55) schenkte seiner Frau zur Hochzeit eine Perserkatze. Nachdem Katja Heidorn ihren Beruf als Hebamme aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben konnte und die beiden Söhne groß genug waren, wurde ihr bewusst, dass etwas Erhebliches im Leben fehlte, erzählt sie.

Das Schicksal stand eines Tages auf vier Pfoten vor ihrer Tür: Ihre Freundin brachte Lotte vorbei, eine tragende Maine-Coon-Mix-Dame, mit der Bitte, die Geburt zu übernehmen. „Ich war damit eigentlich überhaupt nicht einverstanden, aber ich tat es“, erzählt Heidorn. Als die drei Kitten da waren, war es um sie geschehen: Sie hatte ihr Element gefunden.

Heute zählt die kleine Familien-Hobbyzucht, die dem Zuchtverband International Cat World angeschlossen ist, neun Tiere plus Jungspunde und Babys. Wichtig ist Katja Heidorn, dass ihre Katzen keine Gebärmaschinen sind. Sie werfen nicht oft und dürfen mit fünf Jahren in Rente. Und dass alle gemeinsam in einer Gruppe leben – Alte wie Junge, Kastraten wie Senioren. Es gibt auch kein separates Kittenzimmer, die Babys sollen mitten im Herzen der Familie aufwachsen. Und das funktioniert. Senior Acay (13) kümmert sich hingebungsvoll um den Nachwuchs, putzt ihn und schlichtet, wenn es sein muss.

Babys werden im Alter von vier Monaten abgegeben

„Katmainja’s Maine Coons“ hat nur wenige Würfe im Jahr. Diese veröffentlicht Katja Heidorn nur auf ihrer eigenen Internetseite. Von Ebay-Kleinanzeigen & Co. hält sie nichts. Abgegeben werden die Katzenbabys erst mit vier Monaten. Und dann schaut die Züchterin auch genau hin. „Wer nur einen Spielkameraden für das Kind sucht oder den ganzen Tag außer Haus ist, der ist hier falsch“, sagt sie. Für eine Maine Coon sei der Mensch der Mittelpunkt – sie tröstet, sie kuschelt, sie läuft „ihrem Menschen“, den sie sich selbst aussucht, wie ein Hund nach. Katja Heidorn möchte, dass ihre Tiere in gute Hände kommen. „Denn jedes Mal, wenn ich ein Baby abgebe, gebe ich auch ein Stück von mir ab.“

Lesen Sie auch So steht es um die großen Bauprojekte im Südbezirk So steht es um die großen Bauprojekte im Südbezirk Wasserturm: Entsteht hier eine Gastronomie? Wasserturm: Entsteht hier eine Gastronomie?

Die Katzenrasse Maine Coon

Die Maine Coon stammt aus dem kalten Norden der USA. Deshalb hat sie ein wasserabweisendes Fell mit festem Deckhaar und dichter Unterwolle. „Coonies“ haben große, spitze Ohren, die am Ende mit Haarbüscheln versehen sind – wie ein Luchs. Auch zwischen den Pfoten ragen Haarbüschel hervor, die „Schneeschuhe“, mit denen die Maine Coon vereistes Wasser freikratzt. Die Halblanghaar-Rassekatze gilt als eine der größten domestizierten Katzenrassen der Welt. Sie kann bis zu 120 cm lang werden. Ihr Charakter ist hundeartig, menschenbezogen, freundlich und offen. Oft „singt“ und „erzählt“ die Maine Coon.

Alle bisher erschienenen Teile von RGA vor Ort 2023