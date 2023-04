Saisonstart: Diese Freizeitparks sind schnell zu erreichen - mit Geheimtipps

Adrenalin in Schienenform: Der Inverted Coaster „Black Mamba“ im Phantasialand (oben).

Am 1. April öffnen Phantasialand, Fort Fun und Co. ihre Türen.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Die Achterbahnen rollen wieder: Viele Freizeitparks haben in diesem Jahr den heutigen 1. April als Start in die Saison gewählt. Dazu geben wir einen Überblick über Parks, die in etwa eineinhalb Autostunden oder weniger vom Bergischen aus erreichbar sind.

Phantasialand: Das Maß aller Freizeitpark-Dinge in NRW und auch darüber hinaus bleibt das Phantasialand in Brühl bei Köln. Was 1967 als Märchenpark begonnen hat, ist heute mit rund zwei Millionen Gästen jährlich einer der meistbesuchten Freizeitparks Europas. Und einer der besten. Das Fachmagazin Parkscout kürte das Phantasialand unlängst zum zweitbesten Themenpark Europas.

Vor allem die neuen Bereiche Klugheim und Rookburgh setzen Maßstäbe bei der Thematisierung, die Achterbahnen gehören teilweise zu den besten des Kontinents. Vorneweg der Double Launch Coaster „Taron“, aber auch der Inverted Coaster „Black Mamba“ oder die kleine Minenachterbahn „Colorado“, die schon seit mehr als 25 Jahren ihren Dienst verrichtet.

Die Indoorachterbahn „Crazy Bats“ gehört zu den wenigen gut funktionierenden VR-Coastern überhaupt. Kleiner Haken: Man merkt, dass der Park, eingeklemmt zwischen Naturschutzgebiet, Autobahn und Wohngebiet, schon seit Jahrzehnten nicht mehr wachsen kann, an gut besuchten Tagen wirkt alles etwas eng, laut und hektisch.

Phantasialand, Berggeiststraße 31-41 in Brühl, etwa 70 Kilometer oder 55 Minuten von Remscheid, regulärer Ticketpreis (Erw.): 61 Euro

www.phantasialand.de

Movie Park Germany: Mit rund 1,5 Millionen Besuchern pro Jahr gehört auch der Movie Park Germany in Bottrop zu den Top-Freizeitparks der Republik – trotzdem hat er unter Achterbahn-Fans nicht nur Freunde. In einschlägigen Foren wird gerne mal die lieblose Gestaltung bemängelt, was angesichts der nett gemachten Hollywood Street und anderer schöner Ecken nicht ganz fair ist.

+ Die Holzachterbahn „The Bandit“ im Movie Park. © Movie Park Germany

Zur neuen Saison sorgen zudem 30 Platanen für mehr Schatten an heißen Tagen. Einige der Bahnen sind wirklich ordentlich, das Schlachtschiff des Parks ist „Operation Enterprise“, ein Launch Coaster im Star-Trek-Design. Die „Movie Park Studio Tour“ ist eine gelungene Mischung aus Themen- und Achterbahn.

Und Fans klassischer Holzachterbahnen müssen „The Bandit“ fahren – auch wenn man am besten schon in der Warteschlange den anschließenden Chiropraktiker-Termin buchen sollte.

Movie Park Germany, Warner Allee 1, Bottrop, etwa 80 Kilometer oder 65 Minuten von Remscheid, regulärer Ticketpreis (Erw.): 56,90 Euro

www.movieparkgermany.de

Fort Fun Abenteuerland: Im Nordosten des Sauerlands liegt das Fort Fun Abenteuerland. Hat man es nach schier endlos wirkendem Gegurke über diverse Landstraßen erreicht, findet man einen familienfreundlichen, dem Wilden Westen gewidmeten Park vor, der eher mit Ambiente und viel Platz als mit adrenalintreibenden Achterbahnen überzeugt.

Einzig die etwa 60 Stundenkilometer schnelle „Speed-Snake“ erzeugt ein wenig Druck im Gesicht, aber auch die beiden Wasserfahrten oder der Drachenflugsimulator „Wild Eagle“ machen durchaus Spaß.

Fort Fun Abenteuerland, Aurorastraße 50 in Bestwig, etwa 130 Kilometer oder 100 Minuten von Remscheid, regulärer Ticketpreis (Erw.): 32,50 Euro

www.fortfun.de

Wunderland Kalkar: Das Wunderland Kalkar wird von vielen Coaster-Fans gemieden – nicht wegen den Parks, sondern weil der ehemalige Besitzer sein Tagungszentrum mehrmals der AfD für Parteitage vermietete. Inzwischen gibt es einen neuen Eigentümer, aber noch das alte, familienfreundliche Konzept.

Die rund 40 Attraktionen richten sich überwiegend an kleinere Kinder, im Eintrittspreis sind Pommes, Eis und Getränke inklusive. Prägendes Element bleibt der nie in Betrieb genommene „Schnelle Brüter“, von dem der alte Name „Kernwasser-Wunderland“ stammte. Und an dem man heute klettern kann.

Wunderland Kalkar, Griether Straße 110-120 in Kalkar, etwa 130 Kilometer oder 100 Minuten von Remscheid, reguläres Ticket (Erw.): 31,50 Euro

www.wunderlandkalkar.eu

Toverland: Der Geheimtipp für bergische Freizeitpark-Fans liegt direkt hinter der Grenze zu den Niederlanden, ähnlich gut zu erreichen wie die beiden NRW-Großparks, aber günstiger und meist ruhiger. Das Toverland in Sevenum ist ein eher kleiner aber wunderschön gestalteter Park, der neben vielen Spielgelegenheiten für Kinder auch einige Top-Achterbahnen zu bieten hat.

+ Das in Europa einmalige „Booster Bike“ im Toverland. © Kris Van de sande

„Troy“ gilt einigen in der Szene als beste Holzachterbahn Europas, der Wing Coaster „Fenix“ hat auch internationales Niveau und der Launch Coaster „Booster Bike“ in Motorradform ist als Prototyp sogar nahezu einmalig – nur in China gibt es eine vergleichbare Bahn.

Toverland, Toverlaan 2 in Sevenum (NL), etwa 130 Kilometer oder 90 Minuten von Remscheid, reguläres Ticket (Erw.): 34 Euro

www.toverland.com