Heute: Schminken, Marionetten, Waffeln und mehr auf dem Weihnachtstreff

Helft uns helfen

+ © Roland Keusch Sie unterstützen mit der Aktion heute „Helft uns helfen“: die Marktbetreiber Marcel Müller und Alexander Burghard. © Roland Keusch

Aktion zugunsten von „Helft uns helfen“: Von 16 bis 18 Uhr gibt´s tolles Programm. Die Einnahmen kommen Tafel und Frauenhaus zugute.

Remscheid. Über den Weihnachtstreff auf dem Rathausplatz bummeln und dabei Gutes tun: Das geht am heutigen Mittwoch von 16 bis 18 Uhr! Kinderschminken, Marionetten-Theater, Waffeln, Bücherverkauf und Musik - für Kinder und Erwachsene gibt´s tolles Programm. Und das Beste: Die Spenden daraus kommen 1:1 der Benefizaktion „Helft uns helfen“ zugute!

Marcel Müller vom Remscheider Weihnachtstreff stellt dem Helft-uns-helfen-Team am heutigen Mittwoch, 7. Dezember, von 16 bis 18 Uhr ein kleines Holzhaus auf dem Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus zur Verfügung. Es gibt Leckereien, einen Bücherverkauf und Musik. Und während die Großen dort stöbern und schmausen, gibt es für die Kinder zwei Attraktionen: Die Volksbühne lädt zum Kinderschminken ein - und Puppenspieler Markus Heip schaut mit seiner Marionette Scrooge vorbei.

+ Puppenspieler Markus Heip kommt mit einer Marionette auf den Weihnachtstreff. © Roland Keusch

Die Aktion auf dem Weihnachtstreff ist eingebettet in ein umfangreiches Programm zugunsten der Aktion „Helft uns helfen“. Unterstützt werden in diesem Jahr die Tafel in Remscheid sowie das Frauenhaus Remscheid. Zahlreiche Unterstützer haben bereits ihre Hilfe zugesagt - so wie Stefan Ballack, Organisator des Remscheider Weihnachtscircus. Er formuliert es so: „Gerne unterstützen wir die Aktion Helft uns helfen und damit auch diejenigen, denen es nicht so gut geht, gerade in der Weihnachtszeit. Mit dem RGA arbeiten wir von Beginn an eng zusammen - und wir freuen uns, auch hier etwas zurückgeben zu können.“