Heute: Bibliothek, VHS und MKS laden zum Schnuppern ein

Tag der offenen Tür am Samstag: Was die drei Bereiche des „Kobiz“ bieten.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Die städtische Bildungsförderung und Talentschmiede in Remscheid hat einen Namen: das „Kobiz“, das Kommunale Bildungszentrum. Dazu gehören die Bibliothek, die VHS und die Musik- und Kunstschule. An diesem Samstag, 26. August, 11 bis 16 Uhr, öffnen alle drei Stellen ihre Türen für Groß und Klein. Interessierte können beim bunten Programm mitmachen und in alle drei Institutionen unverbindlich reinschnuppern. Das wird geboten:

Musik- und Kunstschule: Die MKS, Scharffstraße 7-9, bietet spannende Mitmachaktionen für Kinder und Jugendliche im Kunstbereich. Zudem können Familien Musikinstrumente ausprobieren. Die MKS feiert in diesem Jahr bereits 70-jähriges Bestehen. Sie bietet für die ganze Familie Kurse im Musik- und Kunstbereich. Von Gitarre und Harfe über Schauspiel im WTT bis hin zu Malerei und neuerdings Keramik. Die MKS zählt 2000 Teilnehmende vom Säugling bis zum 80-Jährigen, 600 davon über die Grundschulkooperation „Jedem Kind Instrumente Singen Tanzen“. Auch das Begegnungszentrum mit Angeboten für Flüchtlinge ist hier angesiedelt. Am kommenden Donnerstag, 31. August, 17 bis 19 Uhr, steigt im Garten der MKS übrigens ein bunter Abend mit Mitmachaktionen – auch eine gute Möglichkeit, die MKS kennenzulernen.

Bibliothek: In der Zentralbibliothek, Scharffstraße 4-6, darf am Aktionstag nach Lust und Laune gestöbert werden. Hier steigt auch die Aktion „Blind Date mit einem Buch“ und das bei Kindern beliebte Bilderbuchkino. Die öffentliche Bibliothek in Remscheid befindet sich an drei Standorten: in der Zentralbibliothek in der City, in Lennep und Lüttringhausen. Hier gibt es Print-, audiovisuelle und digitale Medien. Und immer wieder Aktionen wie Vorlesen.

VHS: Die Volkshochschule bietet am Tag der offenen Tür in der Zentralbibliothek einen Informationsstand und Beratungen zum Thema Grundbildung sowie den sogenannten Digitalcheck NRW. Hier haben Interessierte die Möglichkeit, ihre Digitalkompetenz im Rahmen eines kostenfreien Selbsttests auszuloten und zu prüfen, wie fit sie sind, den Herausforderungen unserer digitalen Welt zu begegnen. In der VHS startet übrigens bald das neue Semester. Von Sprachkursen wie Schwedisch über Yoga und Geldanlage mit ETFs bis hin zu Studienreisen gibt es hier für jeden den passenden Kurs – und das zu bezahlbaren Preisen.

VHS und MKS: Abgerundet wird das Programm beim Tag der offenen Tür von verschiedenen Aufführungen von VHS und MKS. So wird es unter anderem einen Line-Dance-Auftritt und Musik geben.

