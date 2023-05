Herr Lange, wie gelingt eine Kirmes ohne Parkchaos?

Letzter Tag der Maikirmes: Schützenchef Christoph Lange freut sich über viel Lob und will doch etwas ändern.

Das Gespräch führte Axel Richter

Herr Lange, herzlichen Glückwunsch! Sie dürften mit Ihrer Kirmes zufrieden sein.

Christoph Lange: Ja, das sind wir auch. Natürlich hatten wir auch ein bisschen Glück. Das Wetter hat mitgespielt. Der Montag vergangene Woche war ein Feiertag, so dass auch am Sonntagabend viel los war. Aber wir haben uns auch Ja, das sind wir auch. Natürlich hatten wir auch ein bisschen Glück. Das Wetter hat mitgespielt. Der Montag vergangene Woche war ein Feiertag, so dass auch am Sonntagabend viel los war. Aber wir haben uns auch viel Arbeit mit der Kirmes gemacht. Und die hat sich am Ende ausgezahlt.

Sie hatten so viele Besucher, dass Sie darum gebeten haben, nicht mehr auf dem Schützenplatz zu parken. Warum?

Lange: Ja, das ist gewissermaßen die Kehrseite des Erfolgs. Die Parksituation war zum Teil ein echtes Chaos.

So groß ist die Kirmes aber doch nicht, da sollte doch Platz genug sein.

Lange: Nein, das ist es eben nicht. Oder besser gesagt nicht mehr. Es ist so, dass heute auch eine Kita auf dem Platz ist. Dagegen habe ich nichts, aber die nimmt natürlich Parkraum. Dazu mussten wir Wege und Parkflächen freihalten für die Beschäftigten. Die weggefallenen Plätze hat die Kirmesbesucher dann auf die Parkflächen unserer Schützenhaus-Gastronomen ausweichen lassen. Die haben erheblich darunter gelitten. Dabei war das alles eigentlich vorhersehbar. Und für künftige Veranstaltungen wollen wir das unbedingt vermeiden. An dieser Stelle möchte ich aber die Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing ausdrücklich loben. Auch wenn nicht alles möglich gemacht werden konnte, war das in diesem Jahr eine echte Unterstützung und wir hoffen, dass wir hier bei den kommenden Veranstaltungen anknüpfen können.

Was haben Sie vor?

Lange: Wir würden am liebsten den Schützenplatz für die Autos der Kirmesbesucher sperren lassen. Ob nun 95 Prozent oder 100 Prozent der Besucher mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, spielt keine Rolle. Wir hoffen, dass wir das bei zukünftigen Veranstaltungen so umsetzen können.

Aber dann parken Ihre Gäste doch in den umliegenden Straßen. Damit machen Sie sich aber keine Freunde.

Lange: Nicht, wenn die Besucher mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Früher gab es Shuttlebusse, mit denen die Kirmesbesucher gekommen sind. Vielleicht lässt sich daran anknüpfen. Nennen Sie es Kirmesticket zum Beispiel. Damit möchten wir für die nächste Maikirmes auf die Verkehrsbetriebe zugehen.

Die Shuttlebusse gab es einst bei der großen Sommerkirmes zum Schützenfest. Das war mal das größte Volksfest im Bergischen Land und hat danach eine echte Schrumpfkur durchlitten. Es gab viel Kritik.

Lange: Ja, dabei kann man sich darüber streiten, ob die Schausteller nicht kamen, weil die Besucher ausblieben. Oder ob die Besucher ausblieben, weil die Schausteller nicht kamen. Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Heute ist die Maikirmes die größere Veranstaltung. Aber ich habe den Eindruck, dass das bei den Remscheidern mittlerweile auf Akzeptanz stößt. Wir hatten interessante Fahrgeschäfte auf der Kirmes. Die Besucher fanden ein breites Angebot. Es war immer voll. Und die Schausteller wissen: Man kann in Remscheid Geld verdienen. Viele haben deshalb auch schon nach einem Vertrag für die nächste Maikirmes gefragt.

Auch für die Kirmes im Sommer?

Lange: Die zum Schützenfest wird kleiner ausfallen. Die alten Zeiten kommen nun einmal nicht so schnell wieder. Dennoch versuchen wir natürlich auch für die Sommerkirmes Ende Juni, Anfang Juli, ein attraktives Angebot zu schaffen.

Was hat Ihr Schützenverein eigentlich davon?

Lange: Zunächst einmal jede Menge Arbeit und Kosten. Die Feuerwerke kosten Geld, Wasser, Müll, Reinigung und ein Sicherheitsdienst müssen bezahlt werden. Wir haben zudem hohe Werbungskosten. Aber natürlich bleiben auch einige tausend Euro für den Verein übrig.

Wie geht es dem Schützenverein Remscheid von 1816 Korporation?

Lange: Gut. Wir haben rund 180 Mitglieder, darunter ein Dutzend Jugendliche in der Jugendabteilung. Und wir haben ein junges Führungsteam. Da liege ich mit meinen 44 Jahren schon über dem Durchschnitt. Dazu haben wir investiert in unsere Schießstätte und möchten in nächster Zeit den Laserwaffenbereich weiter ausbauen. Das hat den Hintergrund, dass man in Deutschland erst ab dem zwölften Lebensjahr mit dem Luftgewehr schießen darf. Dann haben aber viele Jugendliche schon ein Hobby, und natürlich möchten wir junge Menschen für uns gewinnen.

Nach Amoktaten und der Razzia gegen Reichsbürger stehen Schützen unter einer Art Generalverdacht. Kommt das bei Ihnen an?

Lange: Ja. Fakt ist: Der legale Waffenbesitz stellt nicht das Problem dar. Mehr als 95 Prozent aller Straftaten mit Waffengewalt werden mit illegalen Waffen verübt. An die heranzukommen, ist für die Behörden allerdings weitaus schwieriger als an die legalen Waffenbesitzer.

Dennoch stellt sich seit langem eine Frage: Warum müssen Sportschützen eigentlich mit großkalibrigen Waffen schießen? Kleinere Kugeln fliegen doch auch weit genug.

Lange: Das ist richtig. Aber wenn ich jemandem etwas Böses will, dann sind Kleinkaliber-Gewehre oder -Pistolen nicht weniger gefährlich und im Zweifel tödlich. Ich sehe in der reflexhaften Forderung nach Verschärfungen des Waffenrechtes, die immer dann aufkommt, wenn etwas Schlimmes passiert ist, lediglich blanken Aktionismus, der das Leben kein Stück sicherer macht.

Zur Person

Christoph Lange (44) ist Vorsitzender des Remscheider Schützenvereins von 1816 Korporation. Der Remscheider besuchte das Gertrud-Bäumer-Gymnasium. Nach dem Abitur studierte er Maschinenbau und Politikwissenschaften. Heute ist Christoph Lange Technischer Leiter und Stellvertretender Geschäftsführer der SIC Marking GmbH in Lennep.