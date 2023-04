Herr Hilverkus, wie wichtig ist Stadtmarketing eigentlich?

Interview der Woche mit Sascha Hilverkus vom Stadtmarketing. Er will das verloren gegangene Vertrauen der Vereine zurückgewinnen.

An der Arbeit des Stadtmarketings hatten die Vereine in Remscheid zuletzt viel auszusetzen. Jetzt ist Sascha Hilverkus ihr Ansprechpartner. So will er verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen und Remscheid für Besucher attraktiver machen.

Herr Hilverkus, herzlichen Glückwunsch zur neuen Aufgabe. Was machen Sie anders als Ihre Vorgänger?

Sascha Hilverkus: Zunächst einmal rücken wir näher zusammen, da Stadtmarketing sehr stark von einer guten und direkten Kommunikation abgängig ist. Es soll ein kurzer Draht zum Oberbürgermeister bestehen. Zudem ist Stadtmarketing Teamarbeit. Dieses Team versuchen Sabine Räck, unsere Fachdienstleiterin, und ich für den Stadtmarketingbereich jetzt wieder zu installieren. Wir alle haben große Lust darauf und freuen uns auf diese spannende Aufgabe.

Wie definieren Sie Ihre Aufgabe?

Hilverkus: Meine wichtigste Aufgabe ist die Veranstaltungskoordination sowie die Unterstützung aller, die in unserer schönen Stadt etwas machen wollen. Ein Blick in den Veranstaltungskalender zeigt, dass in Remscheid sehr viel los ist, insbesondere in Lennep und auch in Lüttringhausen – das alles gilt es gebührend zu vermarkten, zu bewerben und zu unterstützen. Dann erst kommen meiner Meinung nach eigene Veranstaltungen, die sehr arbeits- und auch kostenintensiv sind und von uns auch wirklich nur gemacht werden, wenn wir der Überzeugung sind, dass kein anderer etwas macht. Das war in der Vergangenheit immer im direkten Innenstadtbereich der Fall, insbesondere auf der Alleestraße.

Ja, da halten sich die ehrenamtlichen Aktivitäten in engen Grenzen. Was haben Sie vor?

Hilverkus: Wir wollen Wir wollen die Motorshow wiederbeleben – allerdings eine moderne Motorshow, in der die Themen Nachhaltigkeit und Elektromobilität eine herausragende Rolle spielen. Und natürlich werden wir versuchen, uns mit der Gastronomie zu verständigen, um die Weiterführung der essKULTour oder ein eventuelles Nachfolgeformat zu besprechen. Für weitere Veranstaltungen sehe ich uns in der Rolle, dass wir im ständigen Austausch mit professionellen Veranstaltern sein müssen, um attraktive Veranstaltungen in die Stadt zu holen, was leider nicht immer ganz einfach ist. So aber haben wir auch einen Nachfolger für das Park-Food gefunden, was mich sehr freut, da es ein tolles Format in einer einzigartigen Location ist.

Wie wichtig ist Stadtmarketing eigentlich?

Hilverkus: Ich denke, dass Stadtmarketing als weicher Standortfaktor ganz wichtig ist. Deswegen werden wir eng mit der Wirtschaftsförderung zusammenarbeiten, um die Stadt als Wohnort attraktiv zu halten, um damit dann auch indirekt die Unternehmen zu unterstützen, die auf der Suche nach Fachkräften sind.

Von den Vereinen hagelte es zurückliegend viel Kritik am Stadtmarketing. In Lennep und am Hasten sah man sich mit immer neuen Auflagen von der Stadt allein gelassen. Die Rede war von Knüppeln, die ihnen zwischen die Beine geworfen werden. Wie ändern Sie das?

Hilverkus: Es wird künftig sehr kurze Entscheidungswege geben. Hinzu kommt vielleicht, dass ich persönlich natürlich viele gute Kontakte aus der Vergangenheit und eine recht offene und kommunikative Art habe, mit der ich immer gut gefahren bin. Außerdem halten wir den Dienstleistungsgedanken sehr hoch, das bedeutet, dass wir versuchen, den ehrenamtlichen aber auch den professionellen Veranstaltern vertrauensvolle Ansprechpartner zu sein, die sich für die jeweiligen Belange einsetzen und versuchen die Vorhaben zu ermöglichen. Bis zu einer gewissen Grenze natürlich. Was nicht geht, das geht einfach nicht, da sind wir an Recht und Gesetz gebunden. Knüppel gibt es aber nicht, gerne aber Laufhilfen.

Welche Laufhilfe zum Beispiel?

Hilverkus: In einem ersten Gespräch mit den Vereinsvertretern ging es zum Beispiel um die Forderung, künftig bei ehrenamtlichen Veranstaltungen auf die Beschilderungskosten zu verzichten. Darüber muss am Ende der Rat entscheiden. Wir wollen die Vereine in unserem Rahmen voll unterstützen. Man kennt sich halt in Remscheid, das finde ich sehr schön.

Weniger schön ist, dass St. Martins Ross jüngst zum Pferde-TÜV sollte, bevor es dem Laternenzug vorwegreiten durfte. Können Sie in solchen Fällen eigentlich vermitteln zwischen dem Veranstalter und der Ordnungsbehörde?

Hilverkus: Sie werden lachen, dieses Thema hatte ich seinerzeit im Internet recherchiert, weil ich es als reine Überschrift auch etwas übertrieben fand. Bei genauerem Hinsehen habe ich aber festgestellt, dass es sowohl für die Sicherheit der Besucher als auch für die Pferde selber gut ist, wenn es entsprechende Nachweise gibt. Nach meinen Informationen war das Ergebnis später für alle okay. Und da sind wir wieder: Vernünftige Kommunikation und gemeinsame Lösungssuche sind meiner Meinung nach der richtige Ansatz für fast alles im Veranstaltungsbereich. In diesem Zusammenhang möchte ich aber auch eine Lanze für meine Kolleginnen und Kollegen aus der Ordnungsbehörde brechen. Sie machen da ihren Job und den machen sie richtig gut. Problem ist, dass nicht immer alle Entscheidungen positiv sind und auch nicht sein können, dann hat man natürlich schnell den Schwarzen Peter.

Wie gewinnen Sie verloren gegangenes Vertrauen zurück?

Hilverkus: Natürlich ist das nicht immer leicht, ich denke wir haben einen guten Job gemacht, wenn alle mit den Ergebnissen leben können und je nach Einzelfall gangbare Kompromisse gefunden werden. Vertrauen gewinnt man, in dem man sich verlässlich und zeitnah um die Anliegen kümmert, erreichbar ist und die Dinge positiv angeht, dafür steht das neue Team vom Stadtmarketing.

Zur Person

Sascha Hilverkus ist der neue Leiter der Abteilung Stadtmarketing und Veranstaltungsmanagement bei der Stadt Remscheid. Hilverkus ist in Remscheid geboren und aufgewachsen. Er besuchte die Alexander-von-Humboldt-Realschule, dann die Höhere Handelsschule und ließ nach dem Fachabi die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten und -fachwirt für den gehobenen Dienst folgen. Die Stadtverwaltung kennt er in- und auswendig. Hilverkus arbeitete sowohl in der Schulverwaltung wie auch im Zentraleinkauf. Zuletzt und auch jetzt noch ist er mit dem städtischen Internet- und Social-Media-Auftritt befasst.

