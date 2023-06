Henning Denkler möchte alle Straßen der Stadt abgehen

Zwölf Touren hat der Remscheider Apotheker seit 2020 absolviert.

Von Peter Klohs

Remscheid. In Remscheid gibt es rund 780 Straßen. Diese zu erwandern, ist die Passion von Henning Denkler. Am 3. Oktober 2020 führte der Remscheider Apotheker seine erste Wanderung durch, die ihn auf eine über sieben Kilometer langen Strecke über den Büchel nach Hasten führte. Denkler will die Straßen der Stadt nicht nur erwandern, sondern sie gleichsam dokumentieren, weshalb er auf seinen Wanderungen Hunderte Fotos aufnimmt.

Apotheker möchte ein Porträt seiner Heimatstadt anfertigen

„Das soll schon so etwas wie eine Zeitkapsel werden.“ So hofft er, im Laufe der Zeit ein Porträt seiner Heimatstadt anzufertigen, die ihn, wie er sagt „nicht mehr loslässt.“ Erfreut ist er immer wieder über Begleitung bei seinen Touren. Auch kundige Anwohner, die vielleicht etwas zur Historie einer bestimmten Straße berichten können, sind gerne gesehen.

Warum das Projekt „Walking in Remscheid“ jetzt einige Zeit geruht hat, erklärt der Apotheker unter anderem auch mit den Corona-Wellen und -Lockdowns: „Denn ich will nicht alleine gehen, ich brauche die Unterhaltung mit und das Wissen von anderen Menschen. Und während Corona waren die Menschen ängstlicher geworden.“

„Die Stadt liegt unter einem Schleier von Staub und Schutt.“

Ein weiterer Grund war, dass Henning Denkler berufsbedingt „ausgepowert“ war. „Das Personal in der Regenbogen-Apotheke hatte sich reduziert, und man findet sehr schwer neue Mitarbeiter. Das bedeutet für mich eine Sechs-Tage-Woche. Da bleibt nur der Sonntag zum Wandern.“ Und der dritte Grund ist jetzt eineinhalb Jahre alt. „Am 1. Januar 2022 wurde meine Tochter geboren, worüber der RGA auch berichtet hat. Und dann geht die Familie auch mal vor.“

Aber das Projekt lebt noch und soll kurzfristig fortgeführt werden. Bis jetzt hat Denkler zwölf Touren durchgeführt, wovon er fünf auf seiner Webseite veröffentlicht hat. Schon bald soll die Liste erweitert werden. Angedacht ist eine Tour rund um die MartinLuther-Straße. „Meine Tocher hat jetzt ein Laufdreirad“, berichtet er. „Vielleicht nehme ich sie ja mit.“ Die Routenplanung gestaltet sich nicht immer einfach. „Man will eine Tour ja nicht für zwei oder drei Straßen unternehmen“, sagt der Apotheker. „Und ein bisschen reizvoll sollte es auch zugehen.“

Denkler ist in Bliedinghausen aufgewachsen, mit großen Vorurteilen gegenüber dem benachbarten Blumental. „An manchen Stellen, so stelle ich heute fest, existieren die Vorurteile schon zu Recht, aber es finden sich auch unfassbar schöne Häuser dort. Und das ist es, was eine Wanderung so reich, so gehaltvoll und so befriedigend macht.“

Er erklärt die Faszination, die Remscheid auf ihn ausübt: „Die Stadt liegt unter einem Schleier von Staub und Schutt. Sehr viele Kriegsschäden sind noch zu sehen. Dazwischen gibt es immer wieder kleine Perlen wie schöne Gärten oder eine reizvolle Architektur, die einen Besuch Wert sind. Da Verfall, direkt daneben ein wunderbares Haus. Remscheid ist im Großen nicht schön, aber wenn man den Vorhang wegzieht und den Staub und den Schutt wegwischt, dann stellt man fest: Im Großen vielleicht nicht, aber im Kleinen.“ Gestaunt hat er erst vor kurzem über die „unglaublich hohe Anzahl an Kleingärten in Remscheid. Die sieht man nur, wenn man bewusst wandert.“

Das Projekt geht auf Denklers Freund Rolf Ottersbach zurück, der sich weiland rühmte, alle Straßen Remscheids zu kennen. „Und das wollte ich auch. Und gleichzeitig etwas über die Geschichte der Straßen erfahren. Und so nach und nach entblättert sich vor mir die Stadt, die meine Heimat ist.“

Internetseite

Auf seiner Internetseite veröffentlicht Henning Denkler in unregelmäßigen Abständen seine Touren, mit Wandererlebnissen, Gesprächen mit Anwohnern und persönlichen Bemerkungen. Hunderte Fotos („Ich bin ein ambitionierter Hobbyfotograf mit entsprechender Ausrüstung.“) begleiten die Dokumentationen, Bilder vom „schönsten Leerstand Remscheid“ bis zu rostbefleckten Kaugummiautomaten.

walkinginremscheid.de